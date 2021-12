Concessionária oferece curso gratuito sobre mecânica básica

No dia 29 de setembro, a Columbia Chevrolet oferece um workshop de mecânica básica, na própria concessionária localizada na avenida Luís Eduardo Magalhães, no bairro do Cabula.

O curso ocorrerá das 9h até 11h e será ministrado pelo gerente de pós-vendas da empresa, Michel Santos Silva, atuante há 11 anos na área automotiva com apoio do supervisor de oficina Marcos Guedes, técnico em eletromecânica, com 25 anos de atuação.

O conteúdo programático consiste em temas como tipos de manutenção, sistema elétrico, pneus, suspensão entre outros. Além disso, participantes e visitantes da concessionária terão direito a uma inspeção gratuita de 30 itens e ducha no veículo, que está sendo oferecida até 30 de setembro, em comemoração ao Dia do Cliente.

O curso terá certificado digital e para se inscrever basta entrar em contato com o número (71) 3404.2070 ou através do e-mail faleconosco@columbiaveiculos.com.br.

