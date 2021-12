Conceito Mustang Cobra Jet é apresentado na SEMA

A Sema Show, maior evento de tuning do mundo, acabou nesta sexta-feira (2). Entre os conceitos que ganharam destaque, está o Mustang Cobra Jet, apresentado pela Ford. O carro, que teve seu original lançado em 1968 com um motor V8 7.0 com quatro carburadores, agora aparece com bloco V8 5.4 com injeção de combustível e supercharger acionado por correia.

O automóvel é o primeiro modelo da Ford Racing a sair de fábrica com motorização turbo, com a mesma tecnologia da família EcoBoost. De acordo com a Ford, em 2011, o motor V8 5.0 do Mustang GT já havia casado de forma perfeita com o Cobra Jet, em versões com e sem supercharger.

Segundo Rob Deneweth, engenheiro de desenvolvimento do motor do Cobra Jet, "apesar do tamanho menor, o bloco 5.0, com duplo comando de válvulas variável e cabeçote do modelo Boss 302, atingiu um desempenho similar, trazendo a alta tecnologia dos Mustangs de rua de hoje".

A próxima edição do Sema Show acontecerá entre 5 e 8 de novembro de 2013, no Las Vegas Convention Center, em Las Vegas, nos Estados Unidos.

