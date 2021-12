Compra de seminovos tem opções

Lojistas de seminovos seguem o caminho inverso do segmento dos carros zero-quilômetro. Com quedas expressivas de 17% nas vendas de carros novos, a opção do usado deve ser colocada em pauta para quem deseja trocar o veículo. O ano de 2015 está aquecido para o mercado de carros seminovos.

O preço do modelo zero-quilômetro ficou 4% mais alto, e os lojistas de seminovos aproveitam com ofertas em feirões e vendas à vista ou ligadas ao consórcio.

Para Paulo Mascarenhas, presidente da Associação de Revendedores do Estado da Bahia, este é o momento para adquirir um carro usado. "Os seminovos tiveram uma boa procura e um aumento significativo de 6,5% nas vendas. O carro seminovo se tornou um negócio mais interessante para os consumidores, que, além de encontrar preços mais acessíveis, compram carros completos e com acessórios extras", reforça.

Em novembro do ano passado, a Lei 13.043 - que altera as regras das alienações dos carros - aumentou as facilidades da compra financiada e garantindo menos riscos aos consumidores na hora da compra. No segmento de seminovos, os lojistas aproveitam para aumentar as vantagens e oferecem preço mais baixo.

Para Josenaldo Sardinha, AutoSard, o mercado de seminovos está andando na contramão da crise. "O segmento está estável. É claro que estamos trabalhando e suando mais para obter resultado parecido com o do semestre anterior. Mas, em relação a outros segmentos que foram atingidos por causa da crise, estamos muito bem", admite. A loja vende atualmente de 70 a 80 carros por mês. Sardinha ainda garante que o que mais movimenta o mercado atualmente é a busca dos consumidores por comprar carros à vista. "Estamos focados em carros populares com preço médio de R$ 30 mil até R$ 55 mil. Com a crise, o cliente está mais receoso e desconfiado em comprar no financiamento, e a busca pela compra à vista aumentou, representando quase metade das vendas", destaca o lojista, explicando que a modalidade consórcio também tem crescido na compra dos carros seminovos em Salvador.

No entanto, quem ainda optar pelos planos de financiamento há taxas de juros que variam entre 1,4% e 2% ao mês. A entrada no financiamento do carro seminovo - com dois ou três anos de uso - deve ser de, no mínimo, 20% do valor total, dividindo o restante em até 60 parcelas iguais. No mercado de seminovos, é possível também encontrar modelos mais sofisticados, potentes e bem equipados. Adenilton Esteves, dono da loja Ponto Veículos, busca agradar um público diferenciado. "Estou apostando no segmento de carros de luxo, SUVs e picapes. Assim, proponho um diferencial ao mercado e atendo uma gama de clientes mais específica", destaca.

Para apimentar e movimentar o segmento, os lojistas de carros seminovos contam ainda com a ajuda dos feirões. "Os eventos são de crucial importância para trazer visibilidade ao mercado e melhorar as vendas". Paulo Mascarenhas ressalta ainda a importância de os feirões acontecerem esporadicamente. "Realizamos feirões no máximo quatro vezes ao ano para os consumidores não se acostumarem com o evento e as lojas perderem o sentido", explica. Já para Daniel Lima, da Danautos, os feirões nem sempre são um bom negócio. "O gasto para levar os carros e o trabalho não compensam", afirma.

O mercado de carros usados tende a crescer ainda mais. No segundo semestre deste ano, a grande aposta dos lojistas é ter a possibilidade de oferecer carros lançados em 2014 e que já são equipados com itens tecnológicos, como multimídia e sistemas que facilitam a dirigibilidade. Vale lembrar que as taxas dos seminovos variam de acordo com o ano do veículo. Ou seja, quanto mais antigo o carro, maior será a taxa de juros. Veículos de 2013 e 2014 têm juros de 1,5% ao mês.

adblock ativo