Compass é um Renegadão pela mecânica diesel e mimos iguais

É feio fazer comparações entre veículos. Mas a Jeep "pescou" realmente elementos de dois modelos do próprio portfólio para produzir o Compass na fábrica de Goiana, Pernambuco. De traseira, o novo modelo mais parece um Cherokee, com um par de belas lanternas. De frente, é um autêntico Jeep, com faróis esticados e de assinatura LED e a tradicional grade. Por dentro, aí sim, o novo Compass fica com pegada de Renegade. Tudo fica mais evidente: o Compass é um "Renegadão".

A TARDE Autos andou na versão Longitude, a intermediária com motor 2.0 turbodiesel, de 170 cavalos, câmbio 9Speed e tração 4x4, o mesmo conjunto mecânico do SUV Renegade. Mas o novo Compass é mais crossover. Assim, a Jeep oferece as seguintes versões (Sport flex – R$ 99.990, Longitude flex – R$ 106.990, Longitude diesel – R$ 132.990, Limited flex – R$ 124.990 e Trailhawk diesel – R$ 149.990).

Na busca de fisgar o brasileiro que gosta de carros maiores, espaçosos, tecnológico e com motor forte, o novo Compass chega para ficar na frente dos rivais Kia Sportage, Mitsubishi ASX, Hyundai ix35 e a trinca alemã Audi Q3, Mercedes-Benz GLA e BMW X1. Sai pelo valor similar ao do Sportage, por exemplo, e oferece mais equipamentos. Fica com pacote de itens bem interessante ao ser comparado com o X1, da BMW. Esta é a aposta da Jeep.

O Compass Longitude diesel entrega pacotaço. Tem controle de tração e estabilidade, além de sistema eletrônico anticapotamento, freios a disco nas quatro rodas, assistente de partida em rampas, ganchos Isofix para fixação de cadeirinhas e limpador e desembaçador do vidro traseiro.

O utilitário da Jeep tem seletor da tração 4x4 para quatro tipos de terreno e seu painel de instrumentos é digital. Sua chave é inteligente e direção elétrica deixa o carro mais nas mãos. Tem ar-condicionado de duas zonas e itens como freio de estacionamento elétrico, sensores de estacionamento e multimídia de 8,4".

