Comparativo: XC60 encara Q5

O que resume a escolha entre Audi Q5 e Volvo XC60 é: ficar no conforto do habitual, ou se aventurar no desconhecido?

Lançado no ano passado sobre uma nova plataforma modular (MLB), o Q5 mudou pouco da antiga geração para esta. O desenho é bastante semelhante ao interior, sobretudo na quase intacta traseira. Quanto às dimensões, ficou 3,4 cm maior no comprimento (4,66 m no total) e 1,2 cm no entre-eixos (2,82 m), além de 50 kg mais magro.

Na cabine, a mudança é mais significativa. Destaque para o painel de instrumentos digital Virtual Cockpit, com diversas formas de visualização. O console baixo, plano, ajuda na sensação de espaço interno, que é realmente bom. Os comandos estão à mão, e são de fácil visualização.

No XC60, o salto entre gerações não é um pulo, como no rival alemão. É quase um abismo. A plataforma igualmente modular (SPA) estreou no topo de linha XC90, e no ano passado foi parar no SUV mais vendido da marca sueca – já são mais de um milhão de unidades vendidas. Em relação às dimensões, são 6 cm a mais no comprimento (totalizando 4,69 m) e 9 cm no entre-eixos (2,86 m), enquanto no porta-malas vão 505 litros (ante 550 l do concorrente).

Lá dentro, os ocupantes são recebidos por detalhes que saem do comum. Como o botão de ignição, o seletor de modo de condução e borboletas para trocas de marchas não de plástico, como no Audi, mas de alumínio, emborrachadas na parte anterior, onde o condutor encosta os dedos. Se o painel de instrumentos não é tão ousado quanto o do Q5, o tablet que faz as vezes de central multimídia rouba a cena. Nele, três telas rolam de um lado a outro, permitindo que o motorista configure, por exemplo, se o sistema de alerta de colisão seja ativo ou não.

Como andam?

Ambos têm comportamentos semelhantes. Sob o capô do Audi, um 2.0 turbo a gasolina produz 252 cv e 37,7 kgfm de torque, acoplado a um câmbio automatizado de dupla embreagem e sete marchas. No SUV sueco, seu 2.0 turbo a gasolina vai a 254 cv e 35,7 kgfm de torque, gerenciados por uma transmissãoo automática de oito marchas. Os dois contam com tração integral.

Na prática, os Q5 deixa sua carroceria rolar menos nas curvas e têm uma direção mais afiada. O XC60 é mais macio na cidade – em boa parte por conta do acelerador bem sensível aos comandos do motorista –, e sua direção fica sensivelmente mais esportiva à medida que a velocidade aumenta. O Q5 é ligeiramente mais rápido, mas o XC60 também é capaz de impressionar nas arrancadas.

Avaliado na configuração Ambition, o Audi Q5 sai por R$ 292.990, enquanto o XC60 T5 R-Design custa R$ 269.950.

Parte das funções de um SUV médio de luxo é fazer com que os holofotes se voltem ao seu dono. E isso o Volvo faz mais, por menos.

