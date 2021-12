Comparativo: Volvo XC40 ou BMW X2?

Recém lançados e com receitas tecnicamente parecidas, o BMW X2 e o Volvo XC40 optam por motor 2.0 turbo, proposta de crossover e o apelo de marcas renomadas e símbolo de status e tecnologia. Se olhando por este ângulo eles são parecidos, uma análise detida mostra propostas bem diferentes entre si. O X2 traz posição quase igual à de um hatch e o XC40 é um crossover fiel às origens, ambos foram testados para desvendar qualidades e características para facilitar a escolha neste degrau de acesso aos SUVs compactos e luxuosos. Como já destacamos em reportagens anteriores os detalhes de design de cada produto, vamos conhecer detalhes da entrega de cada um para facilitar a escolha do comprador.

BMW X2

Do lado de dentro olhando para o belo painel com recursos já conhecidos nos esportivos, o BMW faz o motorista esquecer que está a bordo de um SUV. O motorista se encaixa nos bancos e olhando para a frente é como se estivesse perto de guiar um veículo mais baixo E menor. Os comandos são convencionais, as placas metálicas e a costura aparente (neste caso, azul) são de bom gosto com bancos esportivos e elétricos.

Apesar de utilizar a mesma plataforma do X1, o irmão maior é bem mais cuidadoso nos detalhes internos. Se na frente o espaço é bom, no banco de trás, porém, a junção de teto baixo, vidros menores e túnel elevado resultam em espaço apenas suficiente mesmo com 2.760mm de entre-eixos. Ao ligá-lo e experimentar o trabalho do motor 2.0 de 192cv e 28,6 kgfm de torque com câmbio DCT de dupla embreagem e 7 marchas, o destaque além da posição está na dirigibilidade e precisão nas curvas com exatidão dos modos de condução bem perceptíveis em cada opção.

Como um hatch, ele responde com reduções e ganhos de velocidade sempre seguros. Ao acelerar com o X2 parado, ele traciona com vontade já que a entrega de torque ocorre bem cedo, a partir das 1.350 rotações do motor. Para completar a experiência, além do head-up display ele tem a nova multimídia com tela 8,8 polegadas integra aplicativos, traz GPS com trânsito em tempo real, teclas de atalho no console, tudo de uso intuitivo para deixar o celular descansando no porta objetos. Pena ter apenas uma entrada USB oculta sob o porta-objetos do console. Com o pacote M Sport (não confundir com um motor mais forte) há detalhes interessantes como pedaleiras e bancos esportivos, teto panorâmico e elétrico, ar digital dual zone, chave presencial com detalhes coloridos e partida por botão, retrovisores rebatíveis e com aquecimento, controle com modos de condução e câmera de ré de alta definição e sensores dianteiros, traseiros e laterais. As rodas são aro 19" com bonito desenho e os pneus Dunlop completam o visual do carro.

Avaliamos a versão BMW X2 20i M Sport que custa R$ 246.950 (junho/2018).

Volvo XC40

O Volvo é igualmente ousado no design e na inovação com vários elementos do XC60 e XC90 em uma versão mais compacta que atende muito bem sua proposta. O motor T5 2.0 turbo entrega bem mais potência que o BMW; 254cv e torque de 35,7kgfm a partir das 1.800rpm, com funcionamento bastante silencioso e a vantagem da tração integral permanente sem falar nos sistemas de segurança que se destacam como frenagem de emergência, piloto automático adaptativo, sensor de faixa e leitor de placas.

O espaço é farto, sem túnel traseiro para incomodar os passageiros e a visibilidade é sempre boa com vidros mais amplos. No dia a dia ele se mostra um SUV “puro”, ao filtrar irregularidades com conforto às vezes excessivo e mínima rolagem nas curvas devido à sua altura.

O design é bonito mas não transmite a mesma sensação de qualidade do rival e apesar da modernidade presente no acabamento metálico nas portas e painéis ele tem partes em plástico rígido. Na versão R-Design há mimos como o sistema Harman Kardon de alta definição com caixas acústicas instaladas dentro das saídas de ar. A multimídia tem tela vertical, destaque que facilita a ergonomia e tem 9 polegadas. Ela concentra todas as informações do sistema de entretenimento e computador de bordo, sem falar no Volvo OnCall (incluído por dois anos e que oferece até rastreamento) e a facilidade de oferecer três entradas USB. Ao utilizar o novo aplicativo da marca, há todos os dados sobre a viagem, autonomia e a localização do veículo em tempo real disponíveis na tela do smartphone. Outra possibilidade é incluir o sistema semiautônomo que além de toda a segurança ativa permite a direção mantendo o carro na trajetória da estrada e com distância segura do veículo à frente.

Qual deles foi feito para você?

Enquanto o BMW mira os novos compradores sem perder os já fiéis a marca a boa notícia é que a tocada esportiva e a dinâmica fazem valer a proposta do X2. Assim, a marca o define como Sport Activity Coupe, e está de acordo defini-lo assim pois até mesmo painel analógico ele dispõe sem falar no volante, bancos e a posição de um veículo de pretensão esportiva. No Volvo, quem busca conectividade e um produto com mais arrojo sem prioridade no comportamento dinâmico será feliz e de quebra terá mais espaço para a família viajar. Vale mencionar que o Volvo custa bem menos que o BMW, e apesar do prazer ao volante do X2, o XC40 pode ganhar o coração de clientes familiares que se cansaram dos SUVs comuns.

Na reportagem avaliamos o Volvo XC40 Momentum que custa R$ 194.950 (junho/2018) mas há ainda a versão R-Design por R$ 214.950.

