Como vender seu carro pela internet

Cada vez fica mais fácil comprar e também vender o que desejar sem ter a necessidade de sair do sofá. Roupa, acessórios, objetos de decoração e até aquele carro que não te satisfaz mais podem ser vendidos através de um clique no computador ou no smartphone. Mas, para obter sucesso na venda do seminovo, não basta ter um bom veículo a um preço condizente com o mercado; no mundo virtual é preciso outras armas para encher os olhos dos compradores. O seu anúncio de venda deve se destacar entre os milhares publicados no sites especializados.

"Coloquei boas fotos e especifiquei todos os itens do carro, como ar-condicionado, direção elétrica, abertura do porta-malas elétrico e outros". Foi assim que o motorista Danilo Pina, 31, conseguiu vender seu Citroën C3, em uma semana, pela internet. "Vendi e, algumas semanas depois, comprei uma Kombi 2008 no mesmo site". As opções nos sites especializados para carros são muitas. Por isso é importante chamar a atenção para o anúncio, um erro na descrição ou a má qualidade da foto podem estragar tudo.

Tudo começa na preparação do veículo, um carro lavado e brilhando faz a diferença. Outro ponto que atrai possíveis compradores é a limpeza de detalhes internos. Com o carro limpo, procure um lugar com boa luminosidade e poucas sombras para as fotos. Escolha também os melhores ângulos, uma das melhores posições para fotografar seu automóvel é de baixo para cima, pois valoriza as curvas das laterais, dianteira e traseira. Imagens do interior que mostram bancos, painel e console são indispensáveis, assim como o motor.

Talvez essa tenha sido a falha do músico Silas Roier, 26 anos. "Anunciei meu carro durante três meses. Muitas pessoas me procuraram, fizeram perguntas, ofereceram troca, mas não consegui vender. Acabei indo até uma concessionária e oferecendo o meu Kia Soul 2011 como entrada e peguei um Hyundai Azera 2010", revela.

Além de boas fotos, algumas informações sobre o carro não podem faltar, o comprador precisa saber os pontos atrativos do veículo, se as revisões foram feitas, quilometragem e danos no veículo – seja sempre honesto quanto aos defeitos, para não gerar frustração na hora das visitas.

Hora do pagamento

Todo o processo de venda do modelo até aparecer um comprador interessado é feito pela internet, mas a hora de fechar o negócio deve ser cara a cara. Antes de finalizar o processo, marque um encontro, leve um mecânico de confiança, confira todos os itens do carro, condição da lataria e chaparia, cheque se há algum barulho no motor, confira o estado dos estofados e, a partir daí, concretize a compra.

Algumas páginas apenas anunciam o produto e toda a negociação é feita diretamente entre o comprador e o vendedor, enquanto outras realizam toda a transação. Independentemente do tipo de negócio, você deve tentar reunir no anúncio o máximo de informações possíveis sobre o carro, como quilometragem, estado de conservação, opcionais, quantos donos, enfim, entender a procedência do veículo.

O empresário Edmilson Brito, 49, viajou 1h30 até o vendedor para garantir que o veículo escolhido na internet estava realmente em boas condições. "Entrei no site do Detran para conferir todas as informações do carro, fiz um test drive, olhei todos os detalhes, conferi todos os pontos que estavam presentes no anúncio e, duas horas depois, voltei com meu Hyundai Santa Fé 2012", conclui.

