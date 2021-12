Como escolher os LEDs para seu carro

Há algum tempo a luz de LED tomou conta dos faróis dos veículos, e muitos buscam personalizar o carro trocando o conjunto original halógeno pelo de LED, seja pelo resultado estético, seja pela eficiência na iluminação. Entre as vantagens destacam-se a durabilidade e a resposta imediata ao acendimento em comparação às lâmpadas convencionais de filamento.

Os LEDs dispostos em carreiras permitem inúmeras formas geométricas e, assim, se transformaram também em elementos estéticos. Cada fabricante pode desenvolver identidade própria. Das lanternas, os LEDs passaram para os faróis por permitir potência de iluminação bem mais alta e precisa, porém gastando menos energia que lâmpadas de xenônio.

Alguns modelos já são vendidos com luzes de LED, mas aqueles que não são também podem se adaptar ao item. Lojas de Salvador, como Equipadora Salvador, Salvador Tunning e Rei dos LEDs, fornecem as luzes LED em diversas opções e realizam a instalação. As duas luzes mais comuns que são convertidas em LED são os faróis e lanternas traseiras. No processo, é preciso trocar o conjunto do farol e lanterna traseira e instalar os novos conjuntos de LED.

Escolha certa

O primeiro passo para estilizar o automóvel com as luzes é encontrar um LED com as mesmas especificações de seu farol. Para que seu veículo continue dentro da legislação vigente e para que o sistema elétrico de seu veículo não sofra falhas, o conjunto de faróis/lanternas traseiras de LED deve conter voltagem, fluxo luminoso e temperatura de cor (cor das luzes dos faróis) nos mesmos números que seu farol. Isso vale principalmente para veículos que contam com sistemas de segurança que avisam sobre a queima dos faróis, já que muitas lâmpadas LED exigem menos voltagem e, portanto, podem nem ser reconhecidas pelo sistema. E lembre-se: os faróis dos veículos devem respeitar a linha de corte de projeção de luz nos pontos estratégicos, para enxergar melhor e não ofuscar a visão de quem trafega no sentido contrário.

"Desconfie se a embalagem informa valores acima de três mil lúmens por lâmpada, já que estes valores, quando muito elevados, dificultam o enquadramento da linha de corte determinado pelas normas internacionais e da Resolução 227 do Código Brasileiro de Trânsito (Contran)", alerta Leonardo Figueiredo, gerente de produto da Lumileds Iluminação Brasil.

Outra sugestão para o consumidor na hora da compra é checar se o produto não apresenta conexões elétricas expostas ou fios e soldas aparentes. Estes indicativos podem trazer riscos de oxidação e queima precoce. A embalagem do produto também precisa incluir o nome do fabricante. O manual de instruções e instalação do produto também são itens indispensáveis. O consumidor deve optar ainda por fabricantes de lâmpadas que ofereçam garantia contra defeitos de fabricação e um sistema de dissipação de calor adequado, indicativos da boa procedência do produto.

Leonardo Cruz, da Equipadora Salvador, alerta que uma lâmpada de má qualidade ou imprópria pode trazer problemas, como, por exemplo, prejudicar o computador de bordo do carro. "Como a luz de LED consome menos energia, o sistema pode alegar que as lâmpadas estão queimadas". De acordo com Leonardo, dentre as opções mais procuradas está a luz H4, LED para os faróis. "Há luzes de LED para faróis, lanternas, interior de carro, entre outros. Em cada carro instalamos o LED equivalente à luz do modelo". Uma LED para finalidade apenas estética custa a partir de R$ 20 o par. Mas quem procura uma opção para realmente iluminar precisa pagar a partir de R$ 250. A instalação do produto na loja custa R$ 30. Algumas das marcas mais recomendadas são: Philips, Osram e GE.

O ideal é promover a troca em uma oficina especializada e dentro dos parâmetros legais para evitar grandes transtornos. Se o objetivo, por outro lado, é apenas aumentar a iluminação, é recomendado considerar, também, as lâmpadas halógenas especiais, disponíveis no mercado (superbrancas, por exemplo), bem como a instalação de faróis auxiliares.

