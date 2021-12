Como aproveitar melhor o espaço do porta-malas

Julho é mês de férias escolares e muitos pais aproveitam esse período para viajar de carro com a família. Além dos cuidados com a revisão preventiva, essencial para uma viagem segura, outro ponto importante antes de colocar o pé na estrada é acomodar da maneira certa todas as bagagens e itens no porta-malas. O número e o tamanho das malas dependem do destino, clima local e duração da viagem, mas, com um pouco de organização, tudo caberá no porta-malas sem dor de cabeça.

Para encaixar malas, mochilas e bolsas, é preciso aproveitar bem o espaço disponível – que, dependendo do modelo, pode não ser lá grande coisa. O mais importante antes de tudo é saber que a bagagem não deve impedir o fechamento da tampa do porta-malas, atrapalhar a visão do motorista, e que, quanto mais peso, maior será o esforço do motor para deslocá-lo e, assim, consumirá mais combustível.

Antes de arrumar as malas, verifique a capacidade do porta-malas do veículo e confira se as malas realmente caberão. Escolha malas mais maleáveis e com tecidos moles, pois elas são mais adaptáveis. As malas rígidas ocupam mais espaço e devem ser colocadas primeiro no porta-malas. Os espaços restantes devem ser preenchidos com objetos e malas menores. Procure também utilizar bagagens de tamanhos variados e não somente as grandes, pois o objetivo é aproveitar todo o espaço do porta-malas.

Outra dica: divida o peso de modo que o carro fique equilibrado, sem peso em excesso num dos lados. Além de facilitar a condução, também evita o desgaste de peças da suspensão.

Redes ajudam na organização

Encontradas nos porta-malas de alguns modelos mais recentes, as redes são muito úteis para acomodar objetos menores ou que precisam ficar mais acessíveis, como lanches, frutas e garrafas de água. Além das redes, uma ideia para acomodá-los é usar caixas. Mas lembre-se sempre de que elas devem ser instaladas no assoalho do veículo para ficar mais seguras.

Objetos soltos na cabine

Evite objetos soltos na cabine do veículo: no percurso da viagem, em caso de uma freada brusca, eles podem se tornar perigosos, sendo projetados em direção aos ocupantes do veículo e até deslizar até os pedais do motorista. O ideal é acomodar tudo em uma mochila ou bolsa. É na cabine também o lugar da bolsa com os objetos para as crianças, com os itens frágeis, de higiene pessoal e com as comidinhas e bebidas.

Calibração

O manual do veículo indica para cada modelo a calibração adequada quando o carro estiver mais pesado.

Bagageiro

Para quem tem um carro com porta-malas reduzido, uma opção para a falta de espaço é instalar bagageiros de teto ou racks. Os bagageiros devem respeitar o limite de altura imposto pela legislação, de 40 cm de altura – que vale também para pacotes improvisados com lona e cordões. A instalação de ambos deve ser rigorosa, pois a pressão aerodinâmica acima de 80 km/h é muito forte e os objetos podem se deslocar no percurso.

Volume do porta-malas

O volume do porta-malas de um veículo é regulado pela norma internacional ISO 3832. O departamento de engenharia de uma montadora coloca o máximo de cubos de madeira ou isopor de tamanho 20 x 10 x 5 cm no porta-malas. Cada um deles equivale a 1 dm³ ou 1 litro. Enche-se o espaço de carga até conseguir fechar o porta-malas sem problemas. Contando-se os cubos colocados, resulta assim o volume oficial do porta-malas em litros.

Em modelos como um SUV, os cubos vão só até a altura dos vidros. Quando os fabricantes divulgam o volume com os bancos rebatidos, a regra é encaixar os cubos até o teto. A capacidade da caçamba de picapes é mais simples de ser medida: os técnicos põem uma lona no seu interior e enchem tudo com água.

