Comércio eletrônico impulsiona vendas de autopeças

Sem muito alarde, o setor de vendas de peças e acessórios automotivos projeta crescimento este ano. O Sindicato Nacional da Indústria de Componentes para Veículos Automotores (Sindipeças) aponta um crescimento de 8,4% no faturamento total das empresas do setor em 2019, comparado ao desempenho de 2018, o que representa R$ 96,9 bilhões.

O número é bom, mas pode ficar ainda melhor, caso o olhar das tradicionais revendas de autopeças e acessórios se volte para as oportunidades de crescimento do comércio eletrônico. A venda de autopeças online é um modelo de negócios que cresce no mundo inteiro. Esse é um mercado com alto potencial de crescimento.

No primeiro semestre de 2017, o negócio de acessórios automotivos no Brasil movimentou cerca de R$ 483 milhões somente na internet. De acordo com o e-Bit (empresa especializada em informações sobre comércio eletrônico, que valida a reputação de lojas virtuais), a categoria ficou com a 10ª colocação no e-commerce nacional.

Ao analisar os números, os especialistas entendem que esse pode ser um canal bastante rentável para as lojas do segmento. O sócio-diretor do Enviou (plataforma que ajuda o e-commerce a vender mais), Felipe Rodrigues, acredita que o comércio eletrônico pode ser um aliado das empresas tradicionais de vendas de autopeças e acessórios.

Há sites especializados em vendas de peças de veículos nacionais e importados, com entrega em todo o Brasil e suporte de consultores no pré e pós-vendas.

O especialista Felipe Rodrigues dá algumas dicas para lojistas de autopeças interessados em investir no e-commerce. O primeiro passo é pensar quais recursos disponibilizar e buscar uma plataforma que atenda a essa necessidade. Há diversas plataformas especiais para cada estágio do negócio, desde lojas que estão começando até empresas mais maduras com experiência em e-commerce.

Em seguida, será necessário escolher empresas que serão utilizadas para operacionalizar o e-commerce. Isso inclui: meio de pagamento, para aceitar cartão de crédito, transportadora, ERP para emitir nota fiscal, ferramentas de marketing, programa de fidelidade entre outras soluções.

Depois que a loja virtual estiver no ar, será preciso divulgar. Engana-se quem imagina que os clientes cairão do céu. Investir em marketing digital é fundamental para o sucesso do comércio eletrônico. No presente já é, e no futuro será mais comum: tudo que você precisa em autopeças e acessórios automotivos em um clique. Mais tecnologia, mais vendas.

