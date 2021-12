Combate das Marcas vai até domingo no Centro de Convenções

O período de fim de ano é geralmente de muitos planos. Sem dúvida, um deles é a compra de um carro zero. Até o próximo domingo, as revendas de carros estão participando da 4ª dição do Combate das Marcas, evento promovido em parceria com a regional Bahia da Federação Nacional de Distribuição dos Veículos Automotores (Fenabrave/Bahia).

O feirão de veículos, chamado de Combate das Marcas, tem entrada gratuito até domingo, das 9 horas às 20 horas, no Pavilhão A do Centro de Convenções, no bairro da Boca do Rio.

Aproveitando o fim do desconto do IPI para carros nacionais, as revendas em Salvador estão com promoções e preços convidativos para quem deseja comprar um carro zero km. A organização oferece espaço para crianças, praça de alimentação e consultores de agentes bancários para avaliação e liberação imediata de crédito para o financiamento do veículo.

De acordo com Raimundo Valeriano, diretor geral da regional da Fenabrave/Bahia, o Combate das Marcas é a grande oportunidade para quem está planejando trocar de carro ou comprar seu primeiro veículo zero. Segundo Valeriano, a expectativa é de vender pelo menos dois mil carros até domingo. "Tem pessoas que aguardam por este evento por quem sabem que os descontos são especiais", adianta.

O que é: Combate das Marcas - feirão do carro zero com todas as revendas de Salvador

Onde: Centro de Convenções da Bahia

Horário: Até domingo, das 9 horas às 20 horas, com entrada gratuita

