Com vendas baixas, setor duas rodas mira mercado externo

O primeiro semestre de 2015 não foi bom para o setor de motos. De acordo com o balanço da Associação Brasileira dos Fabricantes de Motocicletas, Ciclomotores, Motonetas, Bicicletas e Similares (Abraciclo), o acumulado de janeiro a julho fechou com 749.441 motociletas vendidas, o que representa uma queda de 9,3% com relação ao acumulado de 2014 (838.630). Os números registram uma queda de 10,6 % com relação ao mesmo mês no ano de 2014 .

Em junho, com 101.102 unidades vendidas, houve queda anual de 11% em comparação ao mesmo mês de 2014 (121.012). Já em julho, a média diária de vendas no mês chegou a 4.684 unidades, apresentando uma queda mensal de 2,7% ao da média de junho (4.814 unidades). Com relação à média de julho de 2014, que registrou 5.261 vendas, a retração foi de 10,97%.

Um dos principais fatores para a queda do setor foi o período de férias coletivas nas fábricas, localizadas no Polo Industrial de Manaus. A retração ocorreu também por causa do crescimento da inflação, risco à empregabilidade e a baixa oferta de crédito para aquisição de veículos, além das incertezas do contexto macroeconômico nacional, presentes no início do segundo semestre.

No entanto, as fabricantes apostam em lançamentos e atrativos do segundo semestre deste ano, como feiras e o Salão Duas Rodas para estimular os negócios. O salão, por exemplo, é o momento de grandes novidades do setor e acontece entre de 7 a 12 de outrubro, no Anhembi, em São Paulo.

Exportações

As exportações totalizaram 26.815 unidades de janeiro a julho deste ano, representando um recuo de 49,3% no mesmo período de 2014, com 52.938 motos. Entretanto, em relação a junho (5.476 unidades), as vendas externas de motocicletas em julho registraram alta de 56,6%, com 8.574 unidades. Os mercados externos que mais cresceram entre junho e julho foram Argentina, Estados Unidos, Colômbia, Canadá, Austrália, Bolívia e Costa Rica. Os resultados das exportações também são positivos na comparação de julho passado em relação ao mesmo mês de 2014, com ampliação de 14% nas operações.

