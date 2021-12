Com seminovo na garagem

Apesar da crise no setor de automóveis, os lojistas de seminovos estão otimistas para as vendas de fim de ano. As revendas em Salvador possuem modelos de vários segmentos (hatch, sedãs e utilitários compactos) com valores até R$ 40 mil. Esses carros têm três ou quatro anos de uso e atendem a necessidades diversas.

Quem deseja comprar um seminovo, é bom ficar atento ao estado de conservação do carro. Bom exemplo é o Volkswagen CrossFox 1.6, de câmbio automatizado, ano 2014, com valor entre R$ 36 mil e R$ 41 mil.

As lojas trabalham com planos de financiamento de até 60 meses, com juro médio de 1,6% ao mês, variando de acordo com o banco e o valor da entrada.

Em uma simulação de compra, um VW Fox G2 1.6, ano 2014, sai na faixa dos R$ 36 mil. Em um financiamento, com entrada de R$ 12 mil, o plano é de 48 parcelas, com prestação de R$ 690. Os juros são de 1,4%, chegando ao preço final de R$ 40.184,87.

A dica para diminuir a taxa de juros e, consequentemente, o valor da prestação e do preço final do carro é aumentar a entrada. Assim, a regra é quanto maior a entrada, menor será o valor da prestação e do financiamento.

Para Ari Júnior, diretor da Associação dos Revendedores Independentes de Veículos da Bahia (Assoveba), um seminovo só é uma boa compra quando realizada em um estabelecimento de referência. "Deve-se observar o estado de conservação do carro. O comprador tem que prestar atenção no acabamento do carro e no desgaste de itens, como volante, pedal e a conservação dos pneus. Veja a quilometragem. É bom verificar ainda a presença de equipamentos de segurança e pedir o histórico de manutenção do veículo", aconselha Ari Júnior.

Para Sidnei Rudner, gerente da Ponto Veículos, a compra de um seminovo tem suas vantagens. "O carro novo é muito caro. Logo que é retirado da concessionária, o veículo já perde seu valor", lembra Rudner. Além de mais acessíveis, os carros com três anos de uso já são bem equipados (ar-condicionado, direção hidráulica, freios com ABS, entre outros), e os lojistas dão três meses de garantia (motor e câmbio), conforme exigido por lei.

O valor menor dos seminovos é uma das vantagens para os consumidores. "Um seminovo traz menos custo. Sai da revenda com emplacamento, transferência para o nome e até acessórios extras", ressaltou o empresário de vestuário Ricardo Garrido, que comprou um Ford New Fiesta hatch 2013 para uso no dia a dia e para ir ao trabalho também.

Rafael Trigo, diretor da Trigo Car, pondera e reforça que há inúmeras vantagens na compra de um seminovo. "O cliente pode levar um veículo com vários acessórios e isso não é contabilizado no valor", destaca.

Na hora da compra, especialistas recomendam uma série de cuidados. Verifique o alinhamento de portas, capô e porta-malas na avaliação inicial. No test drive, observe se há excesso de trepidações na suspensão e, principalmente, chiados vindos da carroceria. Veja ainda as irregularidades na pintura e se há diferenças nas portas, capô e nas laterais do carro. É bom ainda ter uma avaliação de um mecânico (motor e elétrica).

Dados da Federação das Associações dos Revendedores de Veículos Automotores (Fenauto) indicam que o comércio de veículos seminovos e usados está em alta considerando a crise no país. De janeiro a outubro deste ano, o mercado caiu 2%, com 10.833.224 unidades vendidas, em relação ao mesmo período de 2015, com vendas de 11.050.823 veículos.

Para fisgar o cliente, as lojas de seminovos de Salvador estão com benefícios como descontos, garantia estendida e ações fortes na sequência da Black Friday.

Confira as simulações de financiamento

Preço: R$ 33.000

Entrada: R$ 9.990

Prestação: R$ 744

FORD KA+ 2015

Preço: R$ 38.000

Entrada: R$ 11.400

Prestação: R$ 858

HB20 COMFORT PLUS 2013

Preço: R$ 35.900

Entrada: R$ 10.770

Prestação: R$ 939

PALIO ATTRACTIVE 2013

Preço: R$ 28.990

Entrada: R$ 9.600

Prestação: R$ 555

NEW FIESTA HATCH 2014

Preço: R$ 32.990

Entrada: R$ 9.600

Prestação: R$ 790

Fonte: Lojas de seminovos de Salvador. O financiamento tem taxa de juro médio 1,6% ao mês, em 48 vezes nas simulações

