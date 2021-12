Com mais de 500 cavalos Mustang Shelby volta ao mercado

Há anos sem dar as caras no mercado, o Mustang Shelby GT350 reaparece para aterrorizar os concorrentes. Dono de motor aspirado mais potente da história da marca, o carro lançado em 1965, ganhou o nome graças a um dos seus criadores. O engenheiro e preparador Carroll Shelby, foi quem ajudou a dar um ar esportivo ao muscle car.

A Ford faz segredo quanto aos números exatos, mas já divulgou dados que enchem os olhos dos apaixonados por potência. Segundo a montadora, o motor tem mais de 500 cavalos e torque máximo de mais de 55 kgfm. O propulsor é um V8 de 5,2 litros, dotado de virabrequim plano (típico de carros de pista) e câmbio manual de seis velocidades.

De acordo com a marca americana, os números assustadores tem são explicados pelo objetivo de transformar um carro urbano em um campeão nas pistas.

Entre os itens de série do Shelby GT350 estão o capô de alumínio, rodas de liga-leve de 19 polegadas revestidas com pneus Michelin Pilot Super Sport, freios Brembo com seis pinças na dianteira e quatro na traseira, kit aerodinâmico com splitter dianteiro, grade em fibra de carbono e difusor traseiro e bancos esportivos Recaro.

A tecnologia aparece no sistema de condução com cinco modos pré-definidos que afetam os freios ABS, controle de estabilidade, controle de tração, peso da direção, mapeamento do acelerador, tuning MagneRide e configurações de escape.

