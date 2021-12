Com Frontier LE, expedição chega a Serra das Paridas

Chegamos ao terceiro dia da Expedição Nissan - A procura do Início do Brasil. O comboio com 12 picapes guiadas por jornalistas automotivos seguiu rumo ao Complexo Arqueológico Serra das Paridas. Organizado pela equipe de comunicação da Nissan, com uma estrutura de apoio impecável,, o grupo saiu de Morro do Chapéu até a Serra das Paridas que fica a 30 km da cidade de Lençóis.

A Serra das Paridas ganhou esse nome por dois motivos. O primeiro, porque as vacas de um fazendeiro vizinho da região iam até o local dar à luz aos filhotes. A outra explicação para o nome é devido às imagens rupestres encontradas na serra que ilustram antigos habitantes da região dando à luz.

O local é um conjunto de afloramentos onde alguns deles foram ocupados por povos antigos que tinham hábito de pintar sobre seu cotidiado. Em quatro partes do complexo há cerca de 17 pontos de pinturas rupestres feitas há 8 mil anos, segundo estudos científicos.

De acordo com o professor e arqueólogo Carlos Alberto Etchevarne, depois de um período de 3 a 4 anos de escavação de 40 cm até a rocha, foram encontradas lascas e fogueiras, ou seja, acúmulos de carbono de carvão concentrados associados com depressões provocadas no solo que comprova a presença de populações há milhares de anos, antes da chegada dos portugueses. Os desenhos são as representações comportamentais e ideológicas dos nossos ancestrais.

Em alguns pontos das pedras na Serra é possível ver imagens que simulam um parto e também dois símbolos reconhecidos pelo professor e já vistos em outros lugares do mundo, como na Europa, que representam os órgãos genitais do homem e da mulher.

Além dessas imagens, na Serra das Paridas há representações diversas que abrangem desde figuras geométricas a cenas do cotidiano, como rituais, retrato de animais (zoomorfas), pessoas (antropomorfas) e plantas (fitomorfas). Para a pintura dos painéis, nos sítios arqueológicos, os principais instrumentos eram os próprios dedos, pincéis feitos de chumaço de pelos, penas ou gravetos.

Para conhecer este atrativo, é preciso estar acompanhado por um guia de turismo com certificado específico. Para o passeio é cobrado uma taxa de R$ 25, epermanece aberto de domingo a domingo.

A Volta

Hoje dirigimos a versão mais equipada. A Frontier LE vem de fábrica com bancos em couro, multimídia, ar digital dual zone, banco do motorista com cinco regulagens elétricas, faróis com luz diurna em led, câmera de ré e sensor. No visual, vem com barras laterais no teto para rack, estribos e protetor. Essa opção custa R$ 168.700, já a configuração mais simples, SE parte de R$ 150.990.

A chuva que caiu durante o almoço formou alguns lamaçais no caminho ideal para completar uma expedição que já passou por areia, pedras, cascalhos, asfalto e terra. Até porque, qual a graça de voltar com o carro limpo?

Mas uma vez a Frontier mostrou ser capaz de cumprir a principal proposta a qual está enquadrada: uma picape essencialmente offroad.

Por mais que a poeira e a terra tenham tomado conta do visual externa, por dentro, o conforto era garantido pelo bom espaço para os ocupantes e pela vedação impecável, mas, principalmente, pelo novo chassi, quatro vezes mais forte e ainda assim, mais leve que o anterior.

Acompanhe fotos e vídeos no Instagram: @atardeautos

adblock ativo