O uso do estepe pendurado na tampa traseira do porta-malas tem a ver com os utilitários esportivos. De uns anos para cá, a indústria brasileira agregou o visual mais agressivo, abusando de apetrechos estéticos em veículos de segmentos variados.

Modelos como o Chevrolet Spin Activ, Fiat Idea Adventure, Citroën Aircross, Volkswagen CrossFox, Ford EcoSport, entre tantos outros, são extremamente versáteis e garantem espaço e pacote de equipamentos para deixar motorista e demais passageiros bem à vontade.

Classiautos reuniu veículos com estepe pendurado na traseira para uma avaliação das qualidades e vantagens destes modelos. A Spin Activ é a versão aventureira da minivan, que substituiu a dupla Meriva e Zafira. É apenas um modelo com "pegada" aventureira, usando rodas de 16 polegadas, molduras de proteção nos para-lamas, soleira das portas e um largo decalque, além da barra longitudinal que se estendem sobre todo o teto.

A Spin Activ tem uma posição mais elevada, já que há 8 mm a mais na altura do carro em relação ao solo, ao ser comparada com a versão normal. Isso é conseguido por conta dos pneus largos e de perfil baixo (205/60 R16) - geralmente, o aro é de 15".

O Spin Activ traz apenas aspectos visuais e seu motor não é diferente da versão LT e LTZ, usando a propulsor 1.8 Econo.Flex, com 108 cavalos de potência e 17,1 kgfm de torque (força). Há o câmbio manual ou o automático de seis velocidades. Classiautos andou por 15 dias com a versão topo da gama, sem a opção dos dois assentos extras que possibilitam transportar mais dois ocupantes no monovolume. Em situação urbana ou mesmo para quem ir à praia, o modelo traz uma boa funcionalidade e tem espaço de sobra para transportar bagagens e até uma bicicleta (montada ou desmontada) no porta-malas. No entanto, o motor 1.8 deixa a Spin meio acanhada na hora de sair, já que o torque é compatível para o sedã Cobalt, mas fica aquém das possibilidades da Spin, principalmente se estiver com cinco pessoas.

A minivan Spin é um veículo multifuncional. É um carro para família e sua versão aventureira quer ser mais esportiva. Usa a base dos equipamentos da versão LTZ, a mais completa. Traz ar-condicionado, direção hidráulica, freios ABS com EBD (distribuição da força de frenagem), air bag duplo, alarme e conjunto elétrico de vidros e travas, que acaba de somar uma nova função. Destaca-se pelo visual e por itens como o multimídia MyLink, computador de bordo, sensor de estacionamento traseiro e retrovisores externos com ajuste elétrico.

CrossFox está renovado

A Volks reforça seu modelo com novo motor 1.6 l MSI, de até 120 cv, e câmbio de 6 marchas. Há a opção do I-Motion. A partir de R$ 61.450

Aircross valoriza visual

Traz o motor 1.6 Vti 120 Flex, de 4 cilindros, com 122 cavalos e sem o tanquinho de partida a frio. Tem visual e equipamentos. Custa R$ 58.990.

Tiggo é a opção chinesa

O Tiggo é o único chinês com câmbio CVT. Tem motor 2.0, de 140 cv, e pacotaço de itens. Tem porta-malas de 435 litros. A partir de R$ 59.990.

