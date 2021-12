Com 14 anos no mercado, Bahia VIP vê futuro no mercado de novos e seminovos

Neste mês de setembro, a Bahia VIP Veículos celebra 14 anos de existência. De acordo com o diretor da empresa, Thiago Bonina, os primeiros passos foram dados quando ele iniciou a compra e revenda de carros em frente ao condomínio que morava.

Em 2005, Bonina decidiu se profissionalizar no ramo e abriu a empresa. Inicialmente, uma pequena loja na avenida Barros Reis, que possuía dois funcionários. Com o passar dos anos, novas conquistas surgiram. Além da Bahia VIP Seminovos, o empresário também possui uma concessionária da marca Lifan Motors e possui cerca de 30 pessoas no seu quadro de funcionários.

Bonina possui uma visão otimista no mercado de novos e seminovos, e já projeta uma nova loja no estado, que tem previsão para inaugurar na avenida Heitor Dias, no segundo semestre de 2020. O estabelecimento possui quatro mil metros quadrados e manterá o segmento de venda de seminovos.

