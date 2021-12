Coleção de carros antigos atrai visitantes ao Itaigara

Quem visitou o Parque da Cidade no Itaigara neste sábado, 6, teve a oportunidade de rever e conhecer os mais antigos modelos de carros. A trilha sonora dos anos 80, junto com autos desde os anos 1960, levaram os visitantes a uma viagem pelo passado.

Somente o empresário e presidente do Veteran Car Club Bahia, Eduardo Tannus, coleciona dez autos antigos, como Fuscas, Mavericks, Opalas, Itamaratys, Karmann Ghias, entre outros veículos que fazem parte das raridades que os colecionadores costumam levar às exposições.

Eduardo conta que os modelos chamam a atenção de todos. "O público é variado, a criançada sente-se atraídas pelas cores. As mulheres também adoram, costumam relembrar das histórias de suas vidas, quando veem os carros" relata.

Encontros

Outras exposições continuarão a ocorrer no Parque da Cidade, Itaigara, sempre no primeiro sábado de cada mês, anuncia o presidente. Entre os dias 2 e 4 de dezembro, acontecerá o 9º Encontro Baiano de Autos Antigos, no Campo Grande.

