Cobrança do IPI dos carros e caminhões fica para 2014

O governo brasileiro anuncia oficialmente nesta segunda-feira a prorrogração do IPI para carros e caminhóes até o fim de 2013. No último sábado, o ministro da Fazenda Guido Mantega adiantou que a situação fica do jeito que está para o setor automotivo, que representa 25% da cadeia produtiva brasileira e que sofreu retração nos primeiros dois meses de 2013. Assim, a recomposição da alíquota integral do IPI ficou, na verdade, para o mês de janeiro de 2014.

Os carros de motor 1.0 estavam com isenção total do imposto no ano passado, e ficam com IPI mantido em 2% -- em julho, ela chegaria a 7%. Agora, a situação fica assim: carros com motor 1.0 a 2.0 a gasolina, ficam com 8% de IPI. Acima de 2.0 com motor flex -- 18%. Já os acima de 2.0 a gasolina, ficam com 25%. Já os utilitários têm IPI de 2%.

