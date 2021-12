Cobalt ganha sistema MyLink

A Chevrolet acertou ao equipar seus modelos de entrada (Onix e Prisma) com o MyLink. O sistema multimídia permite ao usuário conectar-se ao mundo da diversão e do entretenimento, com suas músicas, fotos, vídeos e aplicativos do celular para dentro do veículo. Agora, esta possibilidade está disponível no sedã Cobalt, que incorpora o MyLink - "Bring Your Own Media".

Assim, além da dupla Onix e Prisma, a Chevrolet oferece o equipamento no Cobalt. O sistema possibilita ainda fazer ligações telefônicas via Bluetooth por meio da tecnologia HFT (Hands Free Telephone). Tem navegação fácil em sua tela LCD touch screen de sete polegadas.

O MyLink funciona como uma central multimídia. O equipamento pode ser usado para baixar os aplicativos por meio de lojas como App Store e Google Play. Tudo é feito pela internet, plugado via celular. O sistema MyLink está disponível como item de série nas versões LTZ do Chevrolet Cobalt, equipadas com motor 1.4 ou 1.8. O sistema ainda oferece a opção de ser combinado com uma câmera de ré, que é vendida como acessório nas revendas Chevrolet em todo o Brasil.

O Chevrolet Cobalt é ofertado com os motores 1.4 Econoflex e 1.8 Econoflex, com a opção da transmissão automática. Além disso, existe em três diferentes níveis de acabamento e equipamentos a LS (apenas com motor 1.4), a LT, que recebeu uma nova calota para a linha 2014, e a LTZ (disponíveis com motor 1.4 e 1.8).

