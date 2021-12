CNH digital será implantada até 1º fevereiro de 2018

O Conselho Nacional de Trânsito (Contran) divulgou uma resolução que antecipa o cronograma da Carteira Nacional de Habilitação Eletrônica (CNH-e). O novo texto exige que o Detran de cada estado do país deve estar pronto para emitir a versão virtual da carteira de motorista até o dia 1º de fevereiro de 2018. A CNH-e só poderá ser emitida para quem tem a nova CNH, com QR Code.

O Ministério das Cidades, adiantou a data para a implantação do aplicativo da CNH-e devido a conclusão antecipada do projeto piloto, que será realizado em Goiás a partir de setembro deste ano.

A CNH virtual é opcional. O condutor poderá escolher a versão eletrônica ou a impressa. Mas para quem deseja a opção digital, é necessário baixar o aplicativo CNH-e pelas lojas virtuais Apple Store ou Google Play. Quem já possui o certificado digital pode realizar o cadastramento pela internet no Portal de Serviços do Denatran, quem não possui o certificado, pode ir até um posto do Detran para solicitar a CNH-e.

A CNH-e é um documento em arquivo digital, pode ser acessada por meio de um aplicativo para celulares e terá o mesmo valor jurídico da carteira de habilitação impressa.

