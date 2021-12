CNH digital é aprovada e começa a valer a partir de fevereiro

O Conselho Nacional de Trânsito (Contran) aprovou a Carteira Nacional de Habilitação Eletrônica (CNH-e). Segundo o Ministério das Cidades, a nova carteira eletrônica será uma versão do documento com o mesmo valor jurídico da CNH impressa e estará disponível a partir de fevereiro de 2018.

O documento virtual pode ser acessado por meio de um aplicativo para smartphones e poderá ser usada como substituta da carteira física. A CNH eletrônica será autenticada pela leitura do QRCode (código de barras bidimensional que pode ser escaneado) ou certificado digital.

A nova carteira terá a mesma validade do documento impresso, que continuará a ser emitido normalmente.

Passo a passo

Cadastro - o motorista deverá se cadastrar no site do Departamento Nacional de Trânsito (Denatran) com um certificado digital.

Confirmação - em seguida será enviado um link para o email afirmando. Assim, o condutor deverá realizar o login pelo aparelho onde deseja ter sua CNH digital.

Finalização - O acesso ao documento dependerá da digitação de uma senha. O sistema, que está em fase de testes, ainda permitirá o bloqueio do aplicativo caso o celular seja extraviado.

.

adblock ativo