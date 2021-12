Clube do Sandero se reúne em Salvador

A loja Brune, representante da Renault em Salvador, realizou hoje, 22, o encontro do clube de Sandero. No local, os participantes do clube que existe desde 2012, se reuniram em uma confraternização para conversar sobre os modelos, personalização e conhecer os novos membros.

A gestora de segurança Marília Nascimento, é a única mulher entre os seis administradores do clube. Marília tem um Sandero 2012 e entrou no grupo devido sua paixão por carros. Assim que começou a fazer parte do grupo, há seis anos, Marilia mostrou seu interesse pelo assunto e o conhecimento na área de mecânica. Mas ela não é a única mulher do grupo, entre os 175 membros, 40% são motoristas mulheres.

O clube do Sandero realiza encontros mensalmente, geralmente aos domingos e os locais são escolhidos através de votação entre os integrantes. Para participar do clube é fácil. Basta dirigir um Sandero, ficar ligado nas redes sociais do clube e participar das programações.

O gerente da Brune, Hermano Batinga, apoia e acredita na importância do clube para fidelizar os consumidores, movimentar o fluxo da loja e atrair novos clientes. "É uma honra quando os compradores se unem com esses clubes e nos procuram para apoiar. Isso significa que eles gostam dos carros que vendemos", revela.

Hermano ainda falou sobre a chegada do Kwid. O último lançamento da Renault é um hatch com visual altinho e compacto, com motor 1.0 de 3 cilindros Sce, que entrega 70 cv (etanol). O Kwid têm preços a partir de R$ 29.990. Segundo a montadora, rende 15,2km/litro de gasolina. O Kwid ainda não chegou as lojas mas já conta com uma lista de espera de 150 compradores.

