Clube do Fusca realiza a XIII Fuscalavagem

A festa anual do Clube do Fusca da Bahia, a Fuscalavagem, irá acontecer neste sábado (15). O evento, que está na sua 13ª edição, será realizado no centro de Lauro de Freitas, a partir das 14h. Para receber a camisa comemorativa, basta levar 2 kg de alimentos não perecíveis.

Na celebração, serão distribuídos prêmios para cinco categorias de Fuscas, além de vários brindes.

adblock ativo