Clube do Fusca comemora 20 anos

O Clube do Fusca vai comemorar neste sábado (18) seus 20 anos. A festa vai ser às 14h, no Restaurante Buteco de Telha, no estacionamento do Centro Empresarial Iguatemi. Quem quiser comparecer deve levar 2kgs de alimentos não pereciveis e trocar por uma camisa.

Estarão presentes na comemoração alguns carros raros, como o Fusca mais antigo do Brasil. Ele pertence a Jorge Cirne e data de janeiro de 1949. O veículo é original alemão e possui um motor de 1100 cilindradas. Uma das poucas alterações que Jorge fez foi a voltagem, que era 6 volts e passou a ser 12 volts.

Outras relíquias também estarão presentes, como o Fusca alemão 1959 de Antônio Reis, com motor de 1200 cilindradas e 12 volts, o Fusca 1952 12 volts, de Che, com motor 1200cc, o Fusca: 1966 6 volts e motor1200cc, de Geovani Ramos, o Fusca Bizorrão, de 1974, com 12 volts e motor 1600Scc de Vicente Correia, e os Fuscas 1996 Ultima Série: Série Ouro 12 vlts com motor 1600cc, um de Vitor Brasileiro e outro de Alexandre.

"Os carros mais antigo, mais bonito, mais novo, mais incrementado e mais modificado serão premiados com uma medalha cada. Também serão entregues medalhas de honra ao mérito para os associados que contribuíram durante os 20 anos para o fortalecimento e a sobrevivência do Clube", revela Odi Joaquim Júnior, presidente do Clube do Fusca.

A festa terá distribuição de varios brindes, bolo de aniversário e pipoca e refresco para as crianças.

História

O Clube do Fusca foi fundado em agosto de 1992, por amigos do bairro de Brotas. O membro fundador foi Edson Bortoleto, o 1º presidente, seguido de Odi Joaquim Júnior, Emerson Sena e o atual Odi Joaquim Júnior no seu segundo mandato. Hoje são 80 associados cadastrados, que realizam atividades como eventos beneficentes, passeios, encontros semanais, mensais, fusca-lavagem e ajuda aos proprietários de fuscas e derivados na manutenção e conservação da espécie.



Os encontros semanais são todas as terças-feira, a partir das 20:00hs, no estacionamento do Centro Empresarial Iguatemi, e os mensais são todo terceiro sábado de cada mês, a partir das 14:00hs, no mesmo local.

