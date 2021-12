Clube do Fusca arrecada 80kg de alimentos

A comemoração dos 20 anos do Clube do Fusca da Bahia, que aconteceu no último sábado, dia 18, bateu um recorde de participantes, com cerca de 80 fuscas presentes.

"Esse feito mostra que estamos na direção certa, pois o clube vive agora uma nova fase. Todos são bem vindos. Amassados, enferrujados, modificados, encrementados, tunados, divertidos, qualquer que seja o seu estilo, estaremos de braços abertos", disse o presidente Odi Júnior.

Alimentos

Quem quisesse receber a camisa comemorativa deveria entregar dois quilos de alimentos não-perecíveis. Ao fim do dia, foram arrecadados 80 kg de alimentos, que foram entregues pelo próprio presidente, Odi, na segunda-feira, dia 20, na Associação Casa de Caridade Adolfo Bezerra de Menezes (Accabem).

