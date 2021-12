Clube da Ferrugem realiza o 4ª Encontro de Veículos Antigo

No próximo fim de semana (29 e 30), o Clube da ferrugem promove o 4 ª Encontro de Veículos Antigos da Princesa do Sertão. O evento será realizado no estacionado do Ville Goumert, na Avenida João Durval Carneiro em Feira de Santana, a 109 km de Salvador.

Segundo o presidente do Clube da Ferrugem, Mateus Rios, estará no evento cerca de 150 modelos raros que marcaram a história do automóvel. "Entre os favoritos estão o Chevrolet Bel air e o Cadillac da década de 60 e o Mustang da década de 70, além de um Ford inglês, com direção do lado direito e um conversível", conta o organizador.

O encontro de automóveis antigos tem entrada gratuita para quem vai apenas para apreciar os carros antigos. Para quem deseja complementar o evento expondo seu próprio carro, é necessário pagar uma taxa de R$ 30 para a inscrição.

Com o desejo de fixar o encontro anual do Clube da Ferrugem no calendário estadual e nordestino de encontros para Antigo mobilistas, integrantes do Clube contam com o apoio de clubes que também irão expor os carros no encontro. De Salvador vão grupos como Veteran car clube, Clube do Opala e do Fusca.

A exposição abrirá as portas no sábado (29) de 8 as 22 horas, já no domingo o evento vai das 8 as 18 horas. Além de apreciar os carros antigos, os visitantes poderão também aproveitar de outras opções de lazer. "O Ville Gourmet (local onde será realizado o vento) tem restaurantes, lazer para as crianças e varias outras atrações. O evento é para toda família", conta Mateus Rios. O encontro é realizado todos os anos entre os meses de outubro e novembro.

O clube da Ferrugem

Apaixonados por veículos antigos, o grupo formado em 2011 por oito amigos se reunia semanalmente para passear e conversar sobre os seus carros. No inicio eram apenas cinco carros.

Os amigos colecionadores começaram a chamar atenção de outras pessoas amantes dos veículos antigos, e assim desde maio de 2014, o estacionamento do Shopping Millenium na Av. Fraga Maia é o endereço oficial dos encontros mensais do Clube da Ferrugem de Feira de Santana, um evento que ocorre sempre no último sábado de cada mês.

