Clio tem visual longe do europeu

Recentemente, o Clio incorporou visual renovado. Longe do modelo europeu, mais sofisticado, moderno e na quarta geração, o veículo brasileiro ainda está na segunda - desde 1999, quando começou a ser fabricado em solo brasileiro (hoje, é produzido em Córdoba, na Argentina).

Foi na versão top que Classiautos rodou. Completa, possui ainda sistema de som, rodas de liga leve com pneus 175/65R14 e o kit de adesivo Sport, com faixas no capô e no teto do veículo. Assim, custa R$ 30.500.

Mas o hatch pode incorporar vários outros kits de personalização: de adesivos, de máscaras nos faróis, de som, além de rodas esportivas. Os preços variam de R$ 299 (adesivos), passando pelo kit Sport, de R$ 1.405 (saias laterais, spoiler na traseira e no para-choque dianteiro e máscara do farol de neblina integrada) até as rodas de liga leve e pneus aro 14, por R$ 1.979.

O novo Clio tem frente ao estilo do atual padrão da Renault, com mudanças na grade, para-choque e faróis. A traseira tem novo arranjo de luzes nas lanternas e o interior é simples, com bastante plástico. O porta-malas tem capacidade de 255 litros, menor do que o dos rivais Celta (R$ 23.990), com 260 litros, Ka (R$ 25.900), com 263 litros, e Uno (R$ 24.990), com 280 litros.

Opções

A versão de entrada Authentique, de duas portas, parte de R$ 23.290. Direção hidráulica e desembaçador do vidro traseiro? Nem como opcional.

Já a versão Expression, com quatro portas, sai por R$ 24.950. Ela inclui bancos com detalhes em amarelo, limpador e desembaçador de vidro traseiro, volante com o contorno central do logo cromado e botões do painel com acabamento cromado. Isso sem o ar-condicionado, que custa mais R$ 1.100, e a direção hidráulica, que adiciona R$ 2.500. Para incluir vidros e travas elétricas e alarme, R$ 1.146. Mas nem pense nos freios ABS e air bag, ausentes até como opcionais.

Se os itens do Clio não são dos mais completos, ele recupera na motorização. O bloco 1.0 16V Hi-Power teve modificações em 71 peças, significando um aumento na potência - de 77 cv para 80 cv.

A melhor mudança não foi essa. Com novos pistões, bielas, lubrificação melhorada e outras alterações, o carro ganhou nota A no selo de eficiência energética do Inmetro. Foi possível notar a economia do hatch enquanto rodávamos com ele: em mais de 80 quilômetros, não caiu um pontinho no marcador de combustível.

Um porém é se o motorista for baixinho: o banco e a coluna de direção não têm regulagem de altura, ficando um pouco difícil enxergar as luzes da seta e do freio de mão puxado.

Esta matéria foi publicada no caderno Classiautos do dia 02/01

