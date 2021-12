Classiautos faz test drive da Boulervard 800M

Veja os destaques da edição desta quarta-feira, dia 15, do Classiautos, suplemento de veículos do Jornal A TARDE.

Suzuki Boulevard M800/AVALIAÇÃO - Classiautos andou na nova Boulevard M800 e mostra as vantagens de uma custom de média cilindrada para pegar a estrada. Boa posição de pilotagem e estilo sem rabeta, a Boulevard M800 sofreu mudanças no visual e na mecânica.



Hora de parar de dirigir/Comportamento - O momento de parar de dirigir sempre ronda a cabeça de muita gente. Idade, perda de percepção e algumas doenças podem influenciar nesta decisão, principalmente para os motoristas com mais de 40 anos de CNH.



Blindagem/Serviço - Carro blindado ainda é raro na Bahia. Porém, há empresas de blindagem que oferecem o serviço para modelos médios como tambem utilitários esportivos de médio porte em Salvador. Matéria indica as empresas em Salvador, preço da blindagem e os tipos oferecidos para carros menores.

