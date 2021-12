Classe C e GLA já saem de Iracemápolis

Com o objetivo de ampliar a rede de produção mundial como parte da estratégia de crescimento global "Mercedes-Benz 2020", a marca alemã inaugurou a nova fábrica de automóveis em Iracemápolis (São Paulo), após um investimento de mais de R$ 600 milhões.

Inicialmente, a unidade fabril foi projetada para uma capacidade anual de 20.000 veículos. A planta é a quarta unidade do grupo no Brasil. Do interior paulista, sairá o sedã Classe C. O primeiro modelo nacional já foi apresentado durante a cerimônia de inauguração. A partir do segundo semestre, também será produzido o utilitário-esportivo GLA. Os dois modelos juntos respondem por quase 50% das vendas da marca no segmento de luxo no Brasil e 60% das vendas da MB.

A fábrica brasileira se une as outras três ´plantas de produção da marca no Brasil. Porém, é a única a produzir automóveis - as outras duas fabricam caminhões e ônibus.

Tanto o sedã Classe C quanto o utilitário GLA têm sob o capô o motor 1.6 turbo flex e 2.0 turbo nas configurações mais caras

Segundo Markus Schäfer, membro do Board Mercedes-Benz, a missão é produzir carros com o mesmo padrão de qualidade dos europeus, porém configurados para o público brasileiro.

Philipp Schiemer, presidente da Mercedes no Brasil e CEO que estava presente no evento, declarou que, mesmo com a economia brasileira passando por uma situação difícil, a marca acredita no potencial do País. "O Brasil é um mercado importante para o futuro. Com a produção local, nós aceitamos o desafio e partimos para a competição. Será uma missão desafiadora, mas nosso objetivo é influenciar positivamente na economia nacional", declarou.

A fábrica - erguida em 19 meses - tem a capacidade para produzir 20 mil carros por ano. Neste primeiro momento, a MB vai operar com apenas um turno e 11.600 unidades/ano, ou seja, pouco mais da metade da capacidade. A unidade de Iracemápolis está em um terreno de 2,5 milhões de metros quadrados em uma área total construída de 93 mil metros quadrados.

Lhays Feliciano, em Iracemápolis (SP) Classe C e GLA já saem de Iracemápolis

Qualificação

As 500 vagas de emprego já criadas devem se somar a outras 250 até o fim deste ano. Para formar a mão-de-obra capacitada no Brasil, a Mercedes-Benz instalou um centro de treinamento, em parceria com o Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial (SENAI) na cidade, e enviou alguns de seus novos funcionários a outras fábricas da marca pelo mundo, como as de Pune (Índia) e Bremen (Alemanha), que também produzem o sedã Classe C.

Na prática, a unidade de Iracemápolis funcionará neste primeiro momento apenas em regime de CKD (Completely Knock-Down), que consiste na montagem das peças, que chegam da Europa pré-montadas e separadas em kits. As partes já vêm inclusive pintadas, e não há robôs de soldagem da carroceria. No entanto, apesar de operar com certa simplicidade, a montadora investiu em outros aspectos.

A jornalista viajou a convite da Mercedes-Benz

adblock ativo