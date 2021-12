Classe B é um carro de primeira

O novo Classe B chegou ao Brasil. Mostrado pela primeira vez no Salão de Frankfurt em 2011, o modelo teve como grande apresentador nada mais nada menos do que o CEO mundial da Mercedes-Benz, Dieter Zetsche, que passou por aqui, com exclusividade, para lançar o veículo que pretende revolucionar os carros do segmento premium no Brasil.



Renovado, o Mercedes-Benz Classe B é um misto de hatch, sedã e minivan. Nada de chamá-lo de crossover, a exemplo de muitos veículos vendidos por aí. É um hatch com equipamentos de sobra de um sedã de luxo e espaço para a família.



De visual mais jovial e sem deixar de lado aspectos mais classudos do design germânico, o novo Classe B desembarca nas versões B200 Turbo e B200 Turbo Sport, com valor de R$ 115.900 e R$ 129.900, respectivamente.



Sob o capô, traz um motor 1.6, de baixa cilindrada, feito em bloco de alumínio, de quatro cilindros, com um moderno sistema de injeção direta de gasolina e turbocompressor, que gera 156 cavalos. De quebra, só vem com a novíssima transmissão 7G-DCT de sete velocidades, com dupla embreagem e opção de troca de marchas nas borboletas atrás do volante. Assim fica fácil garantir a performance do motor 1.6, que atinge sua potência máxima na faixa dos 5.300 giros com torque de 250 Nm a partir de 1.250 até 4 mil rpm.

Mas há detalhes na oferta de equipamentos de última geração que fazem a diferença. Tudo é muito bem acabado e pensado para agradar e oferecer conforto e comodidade aos passageiros e, principalmente, para quem está ao volante.

Mas o Classe B surpreende logo antes de o motorista ligar o motor turbo. Basta estar com a chave no bolso - ou na bolsa ou na mochila - e apertar um botão no painel para sentir o prazer do propulsor. Além disso, a Mercedes-Benz instalou o desejado start/stop Eco - sistema que desliga o motor do carro em situação de paradas em engarrafamentos e cruzamentos e dá a partida automática no momento em que você tira o pé do freio e aciona o pedal do acelerador - garantindo menores índices de poluentes e redução do consumo do combustível.

O Classe B inova também com a alavanca de câmbio localizada em uma haste atrás do volante, acionando o sistema Direct Select.

Bem equipado

As duas versões do Classe B são bem equipadas e, na configuração de entrada, já vêm, de série, com direção elétrica, piloto automático, volante multifuncional, ar-condicionado digital, sensor de chave, alarme integrado, som moderno com tela de 4,3 polegadas e rodas de liga leve com pneus 205/55R16.

Por enquanto, nada de aparelho de navegação por GPS. Mas a Mercedes capricha como sempre na lista de itens eletrônicos de segurança, a começar pelos sete air bags instalados, freios ABS de última geração, controle de estabilidade (ESP), distribuição eletrônica de frenagem (EBD), controle de tração (ASR), assistente de freios (BAS) e o sistema de assistente de partida em subida (HSA). Completa a sopa de letrinhas da segurança o freio de estacionamento elétrico. Destaque para o monitoramento da fadiga do motorista. Se a xícara de café surgir no painel, é bom parar - este é o primeiro aviso de que o motorista está em comportamento com pouca reação na direção do Classe B.

Na gama de cores, a marca escolheu o vermelho para mostrar a jovialidade do novo Classe B.

Veículo é firme nas curvas e tem conforto para todos os gostos

O Classe B não nega a estirpe de carro alemão. Classiautos rodou por quase 250 km com o novo Mercedes-Benz Classe B200 Turbo Sport, entre São Paulo e São Lourenço, na região litorânea.

Com visual mais arrumadinho do que a versão B200 Turbo, o compacto premium alemão agrada aos olhos com exclusivas rodas de liga leve na cor preta e pneus 225/40R18, suspensão mais baixa em quatro centímetros com amortecedores autoajustáveis, ponteira dupla de escape, difusor na traseira e conjunto de faróis bi-xênon com LED.



De diferente, o novo Classe B tem ainda sistema de freios com disco perfurado com linha pinça pintada em cinza e cromados em alguns componentes da carroceria.

Seu painel de instrumentos tem acabamento com visual de colmeia. Para agradar ao motorista, as pedaleiras são de aço escovado e o volante tem uma pegada mais esportiva e é em couro. A climatização fica por conta do sistema de ar digital e a iluminação interna tem LED.

Seus 1.425 kg são arrastados com boa vontade pelo conjunto mecânica - um motor turbo de 156 cv acoplado ao câmbio automático de sete velocidades.

Tem suspensão Avantgarde mais justa e sua gama de equipamentos de segurança deixa o motorista bem à vontade para entrar em curvas mais sinuosas, sem receio de possíveis deslizes.

A Mercedes-Benz oferece também um plano de financiamento para o compacto premium B200 Turbo com entrada de 60% e 36 parcelas de R$ 1.800.

O jornalista viajou a convite da Mercedes-Benz do Brasil

