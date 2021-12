CLA bebe na fonte dos sedãs estilosos

Com a operação de carros valorizada pela nova fábrica em Iracemápolis (SP), a Mercedes-Benz prepara o terreno no Brasil. Mal virou o ano e já surge o novo CLA, sedã com curvas de cupê. O CLA é o 3º modelo dos compactos da família A (antes, foram lançados o hatch Classe A e o monovolume Classe B e, em breve, desembarca o GLA).



O CLA aporta direto da planta de Kecskemet (Hungria) com um pacote especial e preço de R$ 150.500.

Sua versão de entrada terá valor de R$ 125 mil e chegará na sequência com o mesmo motor 1.6 turbo, de 156 cavalos de potência, acoplado ao câmbio automático de dupla embreagem 7G-DCT, com sete velocidades.

O preço mais salgado do sedã CLA com roupagem First Edition (primeira edição) é justificado pelo melhor acabamento e mais equipamentos. Sua versão CLA 200 First Edition ganhará também os irmãos 250 (com motor 2.0 turbo e 211 cv) e o esportivo A 45 AMG (com 360 cavalos), testado por Classiautos em outubro de 2013 nas redondezas da sede da AMG, Affalterback, na Alemanha.

First Edition

No trecho de 200 km entre São Paulo e Itatiba, o novo CLA expôs sua tecnologia embarcada, acabamento primoroso e valentia.

O cupê de quatro portas reúne direção elétrica, mais leve e eficiente, ao motor 1.6 turbo com 156 cavalos de potência e 250 Nm de torque. Tem injeção direta de combustível, ECO start/stop (desliga em situação de engarrafamentos, por exemplo), transmissão automática 7G-DCT, suspensão mais rígida e ajustada e itens de segurança, como pneus de série 225 40R18, sete airbags, freios ABS com EBD, sistema de fenagem adaptativa, controle eletrônico de estabilidade e de tração, assistente de partida, tração eletrônica em cada roda, entre outros equipamentos.

Nada como ter uma direção elétrica com volante multifuncional e todos os comandos dos sistemas disponíveis no belo painel de instrumentos. Há mostradores de acabamento primoroso e os difusores do ar-condicionado têm desenho que remete ao da estrela alemã.

A Mercedes se preocupa com os detalhes. Os bancos são em material Artico, similar ao couro, porém sintético. Com caimento traseiro que valoriza as lanternas e o porta-malas - são 470 litros -, o sedã-cupê tem saída dupla de escape integrada, teto solar panorâmico, ar com controle digital e sistema multimídia Command Online com tela de sete polegadas e pacotes de luzes interno com 17 pontos, entre outros.

O jornalista viajou a convite da Mercedes-Benz do Brasil

