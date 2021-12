Civic Si é um sedã coupé de duas portas

A Honda volta ao circo da Fórmula 1 em 2015. Com uma forte presença nas pistas de corrida, a marca japonesa estava sem representante desde a aposentadoria do Civic Si, modelo produzido em Sumaré e que foi vendido entre 2007 e 2010 no país.

Por isso, nada melhor do que "ressuscitar" o veículo com roupagem ainda mais esportiva e de pacote mecânico mais forte para agradar aos amantes da velocidade.

O novo esportivo Civic Si tem visual agressivo e traz agora sob o capô um motor aspirado 2.4, de quatro cilindros, com sistema de injeção direta de gasolina e tecnologia i-VTEC, para o gerenciamento das 16 válvulas. Além das cores preta e branca, a Honda aposta no tom alaranjado e no tradicional vermelho. A brincadeira fica mais agradável para curtir o visual do Civic Si, que tem propulsor de 206 cavalos (7.000 rpm) e de força de torque de 23,9 kgfm (a 4.400 rpm), auxiliado pelo câmbio manual de seis marchas, com engates curtos.

Com preço a partir de R$ 119.900, o novo Civic Si traz um pacote exclusivo. De série, vem com teto solar, faróis de neblina, ponteira de escapamento cromada, rodas de 18" com pneus 225/40 e um estiloso spoiler traseiro, mostrando que o modelo tem realmente pegada esportiva. Por dentro, o acabamento é surpreendente com som de seis alto-falantes e subwoofer, sistema de ar-condicionado digital e multimídia com conectividade em uma tela de oito polegadas sensível ao toque.

De quebra, o esportivo da Honda tem pedaleiras cromadas e bancos esportivos em tecido com costuras e encosto na cor vermelha.

O Civic Si é um sedã coupê de duas portas. Produzido em Alliston (Canadá), o modelo vem equipado com seis air bags, controle de tração e de estabilidade e diferencial com sistema LSD (blocante de deslizamento limitado).

De acordo com Sérgio Bessa, diretor comercial da Honda, são apenas 100 unidades até o fim deste ano. Entre os rivais, o Civic Si irá enfrentar o VW Golf GTI (R$ 101.470) com motor 2.0 turbo, de 220 cv, e câmbio automatizado de dupla embreagem, além do Mini Cooper S com motor 2.0 turbo, de 184 cv, que tem valor de R$ 115.250.



