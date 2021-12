Civic quer ser sedã premium

O Civic 2017 revoluciona o design e o pacote de tecnologias no segmento dos sedãs médios. No início deste ano, o mercado dos Estados Unidos reverenciou o modelo da marca japonesa, mostrando que os sedãs "made USA" devem seguir a mesma tendência. Se lá o Civic abocanhou a estatueta Car of the Year, a principal premiação dos Estados Unidos, os rivais "locais" devem se cuidar ainda mais no Brasil.

A Honda posiciona a 10ª geração do Civic em duas frentes: a dos sedãs médios para brigar com Corolla, Cruze, Sentra e Focus, e a dos modelos premium, especialmente os alemães A3 (Audi), Série 3 (BMW) e Classe C (Mercedes-Benz). Na prática, o sedã da Honda quer se espalhar, beliscando os dois segmentos com as versões Sport com câmbio manual (R$ 87.900), Sport transmissão CVT (R$ 94.900), EX CVT (R$ 98.400) e EXL CVT

(R$ 105.900), todos com motor 2.0 flex, de até 155 cavalos.

A TARDE Autos andou na configuração do andar de cima, a Touring (R$ 124.900) com o inédito motor 1.5 turbinado, de injeção direta de gasolina e 173 cavalos, acoplado ao câmbio CVT com aletas atrás do volante. São poucos com motor turbo (Cruze e a dupla francesa 408 e C4 Lounge) mas têm pacote recheado de itens de segurança e de tecnologia embarcada.

A Honda trouxe dispositivos do maior Accord, garantindo assim mais novidades, como o sistema Lane Watch - que exibe imagens do trânsito do lado direito no multimídia, com tela sensível ao toque de 7", navegador e interfaces Apple Car Play e Android Auto.

De série, o Civic 10 vem com seis airbags, controle de estabilidade e tração, distribuição eletrônica de torque às rodas, freio de estacionamento elétrico com assistente de partida em rampas, direção elétrica progressiva, piloto automático, volante multifuncional e multimídia com tela multitátil (como a de um smartphone ou tablet) de sete polegadas, que inclui espelhamento de celulares. O multimídia tem bluetooth, USB e controles ao volante.

A Honda destacou a direção elétrica assistida e uma suspensão aperfeiçoada. Os pneus são mais largos. O Civic é, digamos assim, um mini-Accord. Tem espaço e oferece porta-malas para generosos 525 litros.

Por dentro, o carro ficou com aspecto superior. Só assim para mudar a decisão de um comprador de um Audi, por exemplo, para optar por um sedã que não oferece tanto glamour na hora de chegar em uma festa. Mas, a marca japonesa quer apostar no seu histórico de "carro confiável e de mecânica forte". Além disso, o Civic Touring traz mimos antes nunca ofertados no segmento dos sedãs médios produzidos no país.

Para garantir o conforto, o sistema de ar-condicionado é digital. O painel de instrumentos traz belos mostradores com leitura fácil e de visual bem moderno. Os vidros são elétricos com função "um toque" em todas as posições. Usa a solução do crossover HR-V, a Honda instalou freio de estacionamento eletrônico. O motorista tem à disposição mostradores com velocímetro digital e controle de velocidade de cruzeiro.

O Civic 10 tem controles de tração e de estabilidade, além de 6 airbags, assistente de partida em rampa e sistema Isofix para fixação de cadeirinhas infantis. Mas não é apenas pelos pacotes de tecnologia, segurança e de mecânica que a Honda quer "emplacar" seu sedã médio. O Civic possui um visual mais agressivo e suas luzes diurnas são de LED (DRL). Há faróis de neblina e grade mais proeminente para valorizar o sedã nas saídas noturnas.

adblock ativo