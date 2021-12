Civic 10 tem cara e conteúdo de Accord

A Honda já comercializou pelo menos duas mil unidades da 10ª geração do sedã Civic, que estava em período de pré-venda e acabou de ser lançado oficialmente no mercado brasileiro. No início de janeiro, o carro da marca japonesa ganhou o Prêmio Car of the Year, a mais importante premiação nos Estados Unidos. No Brasil, o Civic 10 - como está sendo apresentado - chega com grande festa nesta quinta-feira em todas as revendas do País.

Além das linhas esportivas, o sedã Civic incorpora um pacotaço de equipamentos e novidades tecnológicas e na motorização. Tudo isso para garantir seu espaço no concorrido segmento dos sedãs médios brasileiros - Toyota Corolla, Chevrolet Cruze, Ford Focus, Nissan Sentra, entre outros.

Mas não é só no visual que o Civic se destaca. A Honda reformulou acabamento, disposição dos assentos e espaço mais generoso. De quebra, chega em versão inédita Touring, o modelo turbinado com motor 1.5 de 173 cavalos - que tem preço sugerido de R$ 124,9 mil.

A Honda quer também "bombar" as outras configurações e aposta na intermediária EXL, de R$ 105,9 mil - que bate de frente com o Corolla Altis, da Toyota. O Civic EXL já vem com a "cara" esportiva da 10ª geração. As versões Sport, EX, ELX e Touring são construídas na nova plataforma e chegam para reforçar o padrão global da marca. De série, o sedã da Honda tem seis airbags, controle de estabilidade e tração, distribuição eletrônica de torque às rodas, freio de estacionamento elétrico com assistente de partida em rampas, direção elétrica progressiva, piloto automático, volante multifuncional e multimídia com tela multitátil (como a de um smartphone ou tablet) de sete polegadas, que inclui espelhamento de celulares.

Nada como uma direção elétrica assistida para garantir as boas respostas do motor, e da suspensão aperfeiçoada. Os pneus largos garantem a estabilidade. A Honda oferece ainda a motorização 2.0 flex, de até 155 cavalos, acoplada também ao câmbio CVT, o mesmo do HR-V. Há ainda "paddle shifts" no volante.

O Civic é um mini-Accord, já que vem com o sistema Lane Watch, que exibe imagens do trânsito do lado direito na tela do multimídia, com tela sensível ao toque de 7", navegador e conexão com as interfaces Apple Car Play e Android Auto. O novo Civic tem um porta-malas mais generoso - subiu para 525 litros.

O jornalista viajou a convite da Honda do Brasil

