Citroën realiza semana do C3 no Brasil

Para incrementar as vendas em todo o Brasil, a Citroën promove a Semana do C3. Denominada como C3 Week, a promoção traz o compacto C3, modelo lançado no ano passado com novo design e motores inéditos. São ofertas para quem deseja adquirir o hatch C3. Com preços a partir de R$ 39.990 e taxa de juros de 0,99% ao mês, a C3 Week inclui todas as versões do hatch.

Destaque para a versão Origine, por exemplo, com entrada de R$ 27 mil e o restante em 48 parcelas de R$ 499. Este modelo C3 Origine oferece, de série, sistema de freios com ABS com REF (Repartidor Eletrônico de Frenagem), direção elétrica, ar condicionado manual, vidros dianteiros com acionamento elétrico não sequencial, retrovisores elétricos, abertura e fechamento das portas com PLIP, rodas em aço de 15'', entre outros itens de segurança, conforto e conveniência.

O C3 está disponível com a opção de dois novos motores, o TU4M Flex 1.5 8v (93 cavalos de potência máxima) e EC5M Flex Start 1.6 16v (122 cavalos),



O novo Citroën C3 tem garantia de 3 anos de garantia e revisões com preços fixos. Além do novo C3, a Citroën tem preços promocionais também para os modelos Aircross Atacama, que sairá por a partir de R$ 54.690, e do Citroën C4 Pallas, com preço a partir de R$ 49.990 na versão GLX.

