Citroën lança revisão a R$1 por dia

A Citroën do Brasil anuncia o lançamento do programa "Revisão a R$ 1 por dia" para os modelos Aircross e o compacto C3, a partir do Ano/Modelo 2017. Dessa forma, com o novo plano de manutenção todas as versões dos dois modelos passam a contar com revisões de 10.000, 20.000 e 30.000 km a preços fixos de R$ 365.

Com esse novo pacote, as três primeiras revisões do Citroën Aircross passam a custar R$ 1.095,00, ante um valor de R$ 1.968 do atual plano (dados da Citroën), representando uma economia real de 44%. De acordo com a marca, o plano é estratégia da marca para tentar se tornar referência em Pós-venda no Brasil.

Com o novo modelo de revisão, os proprietários desses dois veículos terão a possibilidade de parcelar os custos em quatro pagamentos mensais.

adblock ativo