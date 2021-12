Citroën lança Jumpy no Brasil

A Citroën lançou na última semana o Jumpy, furgão que marca o primeiro passo em sua ofensiva no segmento de veículos utilitários leves no mercado brasileiro.

Partindo de R$ 79.990, o Jumpy chega ao Brasil com certo histórico: mais de 600 mil unidades comercializadas no mundo e prêmios em seu segmento, como o What Van? Awards 2017 (Inglaterra), Arets Varebil 2017 (Dinamarca), Trophées Argus 2017 e Trophées de l’Automobile & l’Entreprise 2017 (França) e Irish Van of the Year 2017 (Irlanda).

Seu diferencial, segundo a empresa, é a versatilidade e dirigibilidade próxima à de um veículo de passeio. Com 5,3 m de comprimento e 2,2 m de largura, tem no 1,93 m de altura outro ponto a favor, que lhe permite acessar garagens que vans mais altas não conseguem, como estacionamentos de shoppings e de edifícios residenciais. A carga útil de 1.500 kg, enquanto o PBT é de 3.219 kg.

Um dos seus destaques promete ser o Moduwork, que possibilita o transporte de materiais de até 4 metros de comprimento – basta remover a divisória entre a cabine e o compartimento de carga, sob o banco do passageiro. Isso amplia a capacidade do compartimento de carga de 6,1 m³ para 6,6 m3.

Entre os principais equipamentos de série, há controle de estabilidade, assistente de partida em rampas, limitador e regulador de velocidade, ar-condicionado, volante com regulagem de altura e profundidade, retrovisor com ajuste elétrico e banco do motorista com regulagem de altura.

O motor é um 1.6 turbodiesel, de 115 cv e 30 kgfm de torque, acoplado a um câmbio manual de seis marchas.

O Jumpy é idêntico ao Expert, modelo da Peugeot também lançado agora no mercado brasileiro pelos mesmos R$ 79.990.

