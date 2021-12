Citroen lança C3 com motor 1.2 PureTech

Seguindo os passos do "primo" Peugeot 208, um dos carros mais econômicos à venda no mercado nacional testados pelo Inmetro, o compacto Citroën C3 abriu mão do motor 1.5 litro de quatro cilindros para adotar o moderno 1.2 litro PureTech de três cilindros. A novidade já está disponível nas concessionárias e é oferecida em três versões na linha do modelo: Origine, Attraction e Tendance, com preços que variam de R$ 46.490 a R$ 52.690.

O novo motor se destaca pelas 12 válvulas (quatro por cilindro), sistema de partida a frio com aquecimento de combustível no injetor, duplo comando de válvulas variável, correia banhada a óleo, bomba de óleo variável, sistema de arrefecimento dividido entre bloco e cabeçote e coletor de escapamento integrado ao cabeçote.

A Citroen equipou o hatch com o propulsor que pode gerar 84 cavalos de potência com gasolina e 90 cv com etanol, e torque de 12,2 kgfm e 12,9 kgfm, respectivamente, abaixo de 3.000 rpm. O câmbio manual de cinco marchas também passou por mudanças, com redução de 9% no diferencial em comparação com o C3 europeu.

A versão C3 Tendance, a mais cara da gama, é oferecido por R$ 52.690 e inclui para-brisa Zenith, alarme e sensor de estacionamento traseiro. O sistema multimídia com emparelhamento de smartphone e tela de 7 olegadas também é ofertado como opcional, assim como o ar-condicionado digital, ambos por R$ 1.850.

O Citroën C3 PureTech possui 3 anos de garantia contratual e 6 anos de garantia anticorrosão perfurativa e conta também com o Plano de Revisão a R$ 1 Por Dia, com revisões de 10.000, 20.000 e 30.000 km a preços fixos de R$ 365.

