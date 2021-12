Citroën DS5 começa a ser vendido no Brasil

A Citroën anunciou que, nesta semana, começam as vendas do DS5. O carro será comercializado em todas as concessionárias da marca no Brasil, com preços a partir de R$ 124.900. Ele é o modelo top da linha esportiva DS, e o segundo a ser lançado no País, se juntando ao DS3. O último da gama, o DS4, tem previsão de lançamento para março de 2013.

A motorização THP 165 é uma colaboração com o grupo BMW. A potência máxima é de 165 cv a 6.000 rpm e o torque, de 240 Nm a 1.400 rpm. Acoplado ao bloco, está a caixa de câmbio automática sequencial de seis marchas. As rodas são, de série, Canaveral diamantadas na cor preta, na medida 235/45 R18.

O automóvel conta com ampla grade frontal cromada integrando os chevrons, símbolo da linha DS acima da grade frontal, bitolas dianteira e traseira mais largas e porta-malas com capacidade de até 468 litros. Foram incluídos também controle de tração inteligente, ESP com controle dinâmico de estabilidade e antipatinagem (ASR), ABS com ajuda à frenagem de emergência (AFU) e repartição eletrônica (REF), e ajuda à partida em aclive/declive (Hill Assist).

Com o melhor da tecnologia da Citroën, o DS5 possui Head-up display, sistema de navegação GPS MyWay com tela colorida 16/9, câmera de ré, teto panorâmico tipo cockpit com 3 cortinas individuais elétricas, faróis bi-xênon direcionais com iluminação estática de cruzamento, banco com função massagem, freio de estacionamento elétrico, acesso mãos livres (Keyless), entre outros equipamentos.

