Citroën Cactus custa a partir de R$ 68,9 mil

Estreia na próxima semana em todas as concessionárias da rede Citroën no país, o aguardado SUV Cactus, que traz a sigla de utilitário esportivo antes mesmo do próprio nome. A razão é distanciar seu posicionamento das minivans, para se aproximar do segmento da vez que tem representantes em todas as marcas, e não tinha no caso da marca do duplo Chevron.

Chegando em boa hora, o Cactus quer surfar na boa aceitação dos produtos da marca irmã do grupo PSA, a Peugeot, que tem conseguido melhorar sua performance de vendas após ter estreado com o 3008 e com o 5008. O Cactus traz o mesmo arrojo em termos de design e bom posicionamento de preços para conquistar seu espaço com uma proposta bem diferente em termos visuais.

Design marcante

A primeira impressão do modelo é agradável, um misto de carro familiar com utilitário esportivo. Na dianteira, os farois em LED são bem afilados, e o conjunto dividido em três "andares" separando as funções das luzes. A lateral traz os airbumps, com elementos ovalados que se repetem dentro e fora do veículo. A larga coluna C traz o nome do carro e parece até ocultar uma janela vigia. Na traseira, parte superior com duas lanternas que invadem as laterais mas são ovais como os elementos repetidos aqui e ali, e um parachoque destacado para sugerir o visual aventureiro.

Por dentro, em comparação com a versão destinada ao velho-continente, a Citroën abandonou no C4 Cactus nacional a tela “flutuante” da central multimídia, bem como as saídas de ar assimétricas no meio do console central e o painel de instrumentos totalmente digital, além de alguns outros detalhes de acabamento. Ainda assim o padrão é o mesmo para os europeus em termos de soluções de tecnologia. Outra diferença são os airbumps laterais, que nos primeiros modelos europeus, se destacavam nas portas, mas agora voltaram para uma posição inferior, com menor destaque em prol da discrição.

Em compensação, o C4 Cactus conta com área horizontal em soft touch no painel, além de acabamento diferenciado na região do painel de instrumentos, a mesma qualidade percebida em outros produtos da marca como o C4 Lounge. O volante recebeu revestimento em couro de dois tons. Mais uma vez, seguindo o DNA da marca, o Cactus será um "diferentão" entre seus concorrentes, notadamente Honda HR-V, Jeep Renegade, Nissan Kicks, Hyundai Creta, Renault Captur e Ford EcoSport. Apesar dos 4,17 de comprimento, menor que os concorrentes, o entre-eixos de 2,60 é interessante mas o porta-malas de 320 litros é mediano mas o espaço para passageiros é ótimo.

Conjunto

Com rodas aro 16" nas versões de entrada e 17" nas topo de linha, o Cactus tem preço inicial de R$ 68,9 mil para a versão de entrada, com motor 1.6 aspirado flex de 122cv e câmbio manual de cinco marchas. Traz ar condicionado digital, luzes em LED mas abre mão de controle de estabilidade e tração para ter preço bem competitivo. A versão topo é a Shine THP Pack com o elogiado motor 1.6 turbo de 173cv e câmbio automático de seis velocidades por R$ 98,9 mil. Neste caso há controle de tração e estabilidade, airbags de cortina e itens de segurança ativa como alertas de saída de faixa, de fadiga, colisão e frenagem automática de emergência.

O novo SUV da Citroen chega em sete versões: Live 1.6, Feel 1.6, Feel 1.6 (aut), Feel 1.6 Business, Shine, Shine 1.6 THP e Shine 1.6 THP Griffe Pack. São duas opções de motorização disponíveis: a primeira é com motor 1.6 VTi de 122cv (16,4kgfm) com etanol e 115cv (15,5 kgfm) com gasolina, e, respectivamente. Essa opção está disponível com câmbio manual de cinco velocidades ou automático de seis marchas. As versões que trazem as iniciais THP tem sob o capô o conhecido motor 1.6 THP (Turbo High Pressure) de 173cv. e 24,5kgfm a 1.400rpm unicamente com câmbio automático de seis velocidades. A novidade chega ao mercado na próxima semana mas aproveite para ver o Cactus na concessionária uma vez que as marcas do Grupo PSA não estarão no Salão do Automóvel em São Paulo.

