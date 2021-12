Citroën apresenta Jumpy no Brasil em outubro

O Citröen Jumpy chega ao mercado brasileiro em outubro com duas configurações à venda, capacidade para transportar objetos de até 4 metros de comprimento no assoalho plano, três anos de garantia e preço a partir de R$ 79.990.

O novo utilitário da marca tem um motor 1.6 a diesel que rende 115 cv a 3.500 rpm e 30 kgfm a 1.750 rpm. O câmbio é manual de seis marchas. De série, o modelo traz itens como: ar-condicionado, controle de estabilidade, assistente de partida em rampa, limitador e controlador de velocidade, retrovisores elétricos, direção com ajuste de altura e profundidade, bem como regulagem de altura do banco do motorista.

Entre os destaques, o Citroën Jumpy conta com um módulo ModuWork, que permite aumentar o espaço no compartimento de carga do veículo. Para utilizá-lo, basta abrir a porta divisória que separa a cabine do compartimento de carga e levantar o assento do banco do passageiro, abrindo espaço para transportar objetos de até quatro metros de comprimento no assoalho plano. É possível ainda transformar o encosto do banco central, ao lado do motorista, em uma mesinha orientável.

Sua plataforma assegura carga útil de 1.500 quilos e Peso Bruto Total de 3.219 quilos. O compartimento de carga tem 6,1 m³, podendo chegar a até 6,6 m3 com o Moduwork. O veículo tem 5.309 mm de comprimento, 2.204 mm de largura e entre eixos de 3.275 mm. A altura de 1.935 mm permite a passagem por garagens subterrâneas.

adblock ativo