Citroën anuncia chegada do novo C4 sedã para o 2 semestre

A Citroën prepara o terreno para seu grande lançamento em 2013. É o C4 Lounge, sedã médio que irá substituir o C4 Pallas. Feito em Palomar, na Argentina, o veículo chega com grande pompa e a ideia de ser um carro para o mercado da América do Sul. O novo C4 sedã terá visual arrojado, mais tecnologia embarcada e opções dos motores 1.6 THP a gasolina, de 165 cavalos, e 2.0 flex, de 151 cv, similar ao do irmão Peugeot 408.

O novo sedã C4 Lounge será um dos destaques da marca francesa no Salão de Buenos Aires, que acontece entre os dias 20 e 30 de junho.

adblock ativo