Citroën Aircross ganha série especial Atacama

O deserto de Atacama fica no norte do Chile, considerado o mais árido do mundo. São mais de mil quilômetros de extensão, com uma beleza tão natural que é um dos destinos favoritos de aventureiros. Com o local em mente, a Citroën batizou a série especial do Aircross de Atacama.

O modelo possui um visual ainda mais robusto, com exclusiva guarnição do para-choque dianteiro, barras de teto transversais, incorporadas às barras longitudinais, e cobertura de estepe exclusiva, além de um emblema aplicado nos para-lamas dianteiros.

É equipado com motor 1.6 16V Flex, de quatro cilindros. O bloco gera 122 cavalos de potência com etanol (5.800 rpm) e torque máximo de 16,4 kgfm (4.000 rpm). Moderno, traz sistema Flex Start, que dispensa o uso do tanquinho de gasolina em veículos flex. Assim, tem desempenho mais ágil.

Interior

O Citroën Aircross tem tecidos em tons escuros e materiais como cromo e couro na versão Exclusive. O painel possui formas arredondadas, com três mostradores circulares compostos por inclinômetro lateral (inclinação do veículo lateralmente), inclinômetro longitudinal (inclinação do veículo em subidas ou descidas) e bússola.

O porta-malas tem capacidade de 403 litros ou 1.500 litros com os bancos traseiros rebatidos.

Outros destaques são o para-brisa panorâmico, sistema de navegação MyWay com tela colorida de 7" e rádio CD Player mp3 desenvolvido exclusivamente pela Pioneer para o veículo.

O Aircross Atacama é produzido no Centro de Produção de Porto Real (RJ), com base nas versões GLX e Exclusive. Vendido a partir do começo de abril, tem preços que iniciam em R$ 55.990.

