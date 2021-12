Cidade Baixa tem novo auto shopping

Fruto de um investimento de R$ 4,5 milhões, o Auto Shopping Rodrigues tem cerca de 800 veículos em estoque, mix diversificado de veículos seminovos, nacionais e importados, do popular ao premium. Inaugurado na sexta-feira, 14/6, o empreendimento disponibiliza veículos multimarcas com preços que variam entre R$ 17 mil e R$ 250 mil.

"O maior diferencial do Auto Shopping Rodrigues é a infraestrutura diferenciada, que oferece espaço e conforto", comenta o empresário Fabrício Rodrigues. São 28 lojas, distribuídas no espaço de 4.600 metros quadrados.

Localizado na avenida Jequitaia, nº 19, Água de Meninos, o auto shopping fica Perto do Terminal Marítimo de Água de Meninos, da Via Expressa e de importantes vias de ligação entre a Cidade Baixa e Cidade Alta. "O empreendimento foi pensado em cada detalhe, da localização à concepção da arquitetura planejada, para proporcionar às famílias uma boa experiência de compra de veículos", destaca o empresário Fábio Rodrigues.

O Auto Shopping Rodrigues conta com um suporte de serviços: lojas de financiamento; de serviços de emplacamento e documentação; lava-jato; estética automotiva; centro automotivo; proteção veicular; corretora de seguros, dentre outros.

A expectativa é vender em torno de 300 veículos por mês. O empreendimento gera 400 empregos, entre diretos e indiretos.

R$ 4,5 milhões

Mercado

As vendas de seminovos fecharam em alta no mês de março, deixando uma expectativa positiva no mercado, embora cautelosa. De acordo com a Federação Nacional das Associações dos Revendedores de Veículos Automotores (Fenauto), o mês de maio deste ano, em comparação com o mesmo mês de 2018, teve um avanço de 4,4%.

O resultado acumulado deste ano, comparativamente ao ano passado, também se manteve positivo em 1,6%. O presidente da Fenauto, Ilídio dos Santos, recomenda atenção, já que os resultados precisam ser analisados com um acompanhamento mais próximo.

O executivo pede cautela, observando atentamente a variação dos níveis de confiança do consumidor e de outros agentes da economia como um todo. "Para o estabelecimento de alguma tendência sobre o desempenho do segmento, ainda precisamos de um período maior de observação do cenário nacional. Como o crescimento da economia ainda é fraco, causado por indefinições em vários aspectos, isso poderá afetar os resultados de vendas nos meses próximos", ressalta o executivo.

adblock ativo