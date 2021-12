Chrysler investe no sedã 300C no Brasil

A americana Chrysler, hoje controlada pela italiana Fiat, tem tido ações mais forte em todo o mundo, inclusive no Brasil. Usando ações fortes de marketing ao estilo Fiat, a Chrysler vem posicionando seus veículos para conquistar mais clientes no mercado. É o caso do sedanzão 300C.

Apresentado recentemente no Brasil, o 300C destaca-se pelos mais de 70 itens incorporados. Entre eles, estão air bags dianteiros de múltiplos estágios, laterais dianteiros e traseiros tipo cortina, air bags suplementares laterais montados nos bancos dianteiros com apoios de cabeça ativos, controle eletrônico de estabilidade, freios a disco ventilados nas quatro com rodas com ABS, monitoramento da pressão dos pneus e vidros laminados nas portas dianteiras, controle de tração e programa de frenagem na chuva.

O grande trunfo é o motor 3.6 V6 Pentastar, que gera 286 cavalos. Este propulsor equipa também o Jeep Wrangler, a Chrysler Town & Country, o Dodge Journey e o Jeep Grand Cherokee. Produzido em alumínio, com 24 válvulas controladas por dois comandos variáveis na admissão e no escape, o motor Pentastar tem 37 cavalos a mais do que a versão anterior. Funciona em sintonia com o câmbio automático E-Shift de oito marchas, prod uzido pela ZF.

O novo Chrysler 300C chegou a obter 8 km/l na cidade e na estrada superar os 13 km/l em testes nos Estados Unidos. Outro ponto interessante é a suavidade nas trocas de marchas, praticamente imperceptíveis no modo automático, somado ao tratamento acústico, faz do Chrysler 300C um automóvel extremamente silencioso e de rodar confortável. A suspensão é independente nas quatro rodas, com dispositivo nivelador. O novo Chrysler 300C é fabricado em Brampton, no Canadá, e tem valor sugerido de R$ 179.900.

adblock ativo