Chrysler ganha revenda Carmel em Salvador

A concessionária Carmel é o novo ponto dos carros do Grupo Chrysler na Bahia. A revenda Carmel faz parte do grupo pernambucado Rota Premium, que já atua com as marcas Land Rover e Volvo em Salvador e Barreiras.

Com a presença do empresário José Ranulfo Queiroz e do diretor de vendas e marketing do Grupo Chrsyler, Luiz Tambor, a Carmel abre as portas nesta quinta-feira à noite para um grande evento de inauguração assinado pela promoter Licia Fabio para 300 convidados VIP's: entre clientes, personalidades, imprensa e outros formadores de opinião.

Confome Classiautos adiantou em fevereiro deste ano, a Carmel fica na Avenida Vasco da Gama com o Vale do Ogunja, no antigo prédio da revenda FrutosDias. A Carmel - Chrysler comercializa carros das marcas RAM, Jeep, Dodge da Chrysler em um espaço de 1.400 metros quadrados de área construída, com dois pavimentos, oficina especializada e showroom climatizado.

Paula Queiroz, gerente de marketing do Grupo Rota Premium, acredita que a nova revenda Carmel valoriza com carros de alto padrão de luxo, como o sedã 300C, e modelos de perfil familiar, a exemplo do Grand Cherokee, um dos mercados mais promissores do Brasil e o mais importante da região Nordeste do País. O gerente da loja Paulo Vaz adiantou que clientes fiéis da marca Jeep já visitaram a loja para conhecer modelos como o Compass e o Wrangler. "Já estamos funcionando e mostrando as novidades do mundo Chrysler para a Bahia. Aqui, o atendimento será especial para todo cliente", garante Vaz.

O grupo Rota Premium já anunciou que, em breve, abrirá duas novas lojas Land Rover - uma no Rio Vermelho e outra na região de Lauro de Freitas, um dos principais pólos de vendas de carros na região metropolitana de Salvador. Com isso, a atual loja Land Rover/Volvo no Vale do Rio Vermelho irá comercializar apenas carros da marca sueca. "Estes novos investimentos serão para o primeiro semestre de 2014", adianta o gerente Eduardo Castro, da loja Rota Premium (Land Rover e Volvo).

adblock ativo