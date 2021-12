Chrysler faz recall mundial de 900.000 SUV

A montadora americana Chrysler, filial da italiana Fiat, fará um recall de 900.000 veículos em todo o mundo, principalmente na América do Norte, devido a um problema na regulagem dos freios.

O grupo indicou que foi informado de um acidente relacionado com este defeito, no qual no houve feridos.

O recall diz respeito aos veículos utilitários esportivos (SUV, em inglês) Jeep Grand Cherokee e Dodge Durango, nos modelos produzidos entre 2011 e 2014, afirmou a montadora.

O anúncio acontece quando outra montadora americana, a General Motors (GM), é alvo de críticas por causa do recall tardio que fez de milhões de veículos equipados com uma peça defeituosa, associados a acidente em que morreram 13 pessoas.

adblock ativo