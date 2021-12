Chineses mostram seus SUV´s no Salão de SP

Jac

A Chery já está produzindo o Celer em Jacareí (SP) e desbancou a compatriota JAC Motors, que teve problemas para iniciar as obras civis da fábrica em Camaçari. Sérgio Habib, empresário que lidera o grupo de chineses para produzir carros de passeio na Bahia, garantiu que o complexo industrial da JAC Motors sairá "do papel" e terá seus primeiros modelos produzidos já no início de 2016. Além disso, Habib aproveitou o Salão de SP para lançar os novos utilitários T5 e T6 para o Brasil. "Em 2015, 95% dos nossos carros já terão a tecnologia flex, inclusive os novos T5 e T6", adianta o empresário. O crossover T6 vem equipado com motor 2.0 16V VVT Jet Flex (155/160 cv) e câmbio manual de cinco marchas (R$ 69.990). No 2º semestre de 2015, o JAC T6 ganha a versão com motor 2.0 16V VVT Turbo (180 cv) e transmissão automática. Em seguida, chega o modelo menor T5.

Geely

Grande no segmento automotivo, a chinesa Geely, detentora da marca sueca Volvo Cars, chega com um certo atraso ao mercado brasileiro. Das fabricantes chinesas, a Geely é a que tem carros mais bonitos. Um deles é o crossover EX7. O modelo chega somente no segundo semestre de 2015 com pacote recheado de itens de conforto e de comodidade. O EX7 vem equipado com motor 1.8, de quatro cilindros, gasolina, com potência de 139 cv e torque máximo de 17,5 kgfm, acoplado ao câmbio manual de cinco marchas. Além deste modelo, a Geely destacou o hatch EC7 RV e o sedã EC7 com câmbio automático. O sedã chinês tem visual moderno, dimensões generosas (são 4,397 metros de comprimento e distância de entre-eixos de 2,650 metros) e motor 1.8, gasolina, com potência de 130,5 cavalos e câmbio automático de seis velocidades, com modo sequencial.

Lifan

Comercializando já o crossover urbano X60, a chinesa Lifan percebeu que há espaço para outros modelos deste segmento no Brasil. Assim, trouxe o novo utilitário menor X50. O carro da Lifan tem o mesmo motor do sedã compacto 530 - um propulsor 1.5, gasolina, de 103 cv, e pacote recheado de equipamentos. Tem visual moderninho e garante itens como air bag duplo, freios com ABS e EBD, sistema Isofix para fixação de cadeiras para crianças, sistema de partida "safe on", que só permite a partida no motor com a embreagem acionada, entre outros itens. Há ainda direção elétrica, multimídia NavTech (versão Talent), que inclui DVD, CD, rádio, tela sensível ao toque de 7 polegadas, GPS, MP3, bluetooth com conexão de chamada de telefone celular e entrada para cartão micro SD. Chega ao mercado somente no ano que vem.

Chery

Primeira chinesa com fábrica no Brasil (em Jacareí, São Paulo), a Chery já tem um portfólio de carros conhecidos. Um deles é o Tiggo, que foi apresentado na versão 5, que chegará em breve ao mercado nacional. Hoje, o modelo tem claras chances de ser produzido no interior paulista. Vindo ainda importado, o Tiggo tem mecânica confiável, suspensão mais ajustada aos nossos pisos e opções do câmbio manual ou automático. A Chery New Generation inclui o Tiggo 5 com padrões internacionais de qualidade e motores mais eficientes. Além disso, a marca usou todo seu estande para mostrar suas novidades, boa parte versões e modelos reestilizados. Um deles é o novo QQ, com linhas mais limpas e motor Acteco 1.0 de três cilindros para gerar 69 cavalos. Já o nacional Celer (hatch e sedã) tem visual feito pelo Estúdio Torino Design. O modelo tem motor 1.5 Acteco, já com tecnologia flex, para despejar 108 cavalos de potência máxima.

