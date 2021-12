Chinesas oferecem também seus SUVs

O segmento dos utilitários esportivos, os chamados crossovers, cresce em todo o mundo, especialmente no Brasil. Por aqui, o Ford EcoSport inaugurou o filão em 2003, saindo na frente e seguido somente em 2011 pelo Renault Duster. Agora, a avalanche de lançamentos inéditos - Honda HR-V, Jeep Renegade e Peugeot 2008 - mostra que o brasileiro deseja carros maiores, tecnológicos, potentes e de posição alta para dirigir.

A dupla EcoSport e Duster conseguiu, respectivamente, a participação de 16,47% - com 9.475 unidades emplacadas - e 13,71%, totalizando 7.883 unidades vendidas no acumulado de janeiro a março de 2015. Mas as marcas chinesas também têm suas ofertas para o mercado nacional, como os novos utilitários JAC T6, com lançamento previsto para o dia 15 deste mês, e Geely EX7, que deve chegar somente no segundo semestre. Estes dois utilitários seguem o caminho do Chery Tiggo e do Lifan X60, que rivalizam com preço na faixa próxima dos R$ 60 mil.

Na última edição do Salão Internacional do Automóvel de São Paulo, realizado em novembro do ano passado, inúmeros modelos inovadores mostraram o quanto o mercado dos SUVs compactos está na mira das montadoras no País. Dos utilitários exibidos no salão, um dos esperados é o JAC T6, que será lançado oficialmente na próxima quarta, 15, em São Paulo.

Com preços a partir deR$ 71.990, o T6 chega com motor 2.0 16V quatro cilindros, com comando duplo de válvulas que entrega 160 cavalos e adota o Sistema JetFlex (tecnologia bicombustível que dispensa o tanquinho de gasolina para partidas a frio). A exemplo dos demais modelos da fabricante chinesa, o T6 vem com um pacote generoso de equipamentos de série.

Traz assim ar-condicionado eletrônico, freios ABS e EBD, air bag duplo, vidros, travas e retrovisores elétricos. São de fábrica também faróis de neblina, regulagem de altura do banco do motorista e da direção, rodas de liga leve de 17 polegadas, entre outros itens. Para complementar a parte tecnológica, o SUV vem com um kit multimídia opcional, que conta com o sistema inovador que pretende agradar os viciados em celular. Chamado de Mirror Link, o equipamento permite que o motorista espelhe e opere todas as funções de seu smartphone na tela multimídia.

O sistema permite ainda operar aplicativos como o Waze, redes sociais e e-mails através da central multimídia MP5. A tela é intuitiva, em português e com conexão HDMI e bluetooth. O pacote ainda possui leitor de MP3, entradas USB e auxiliar. Esse conjunto é assessorado por seis caixas de som no interior do veículo. A conectividade com celulares e tablets foi desenvolvido pela Foxconn em parceria com a JAC Motors. A lista de opcionais ainda traz câmera de ré. O carro estará à venda em abril.

X60 é mais crossover

Também em boa fase no país, a Lifan mostrou no salão que tem ambições maiores para o mercado brasileiro. Cláudio Carneiro, da Bahia Vip, aposta no SUV e ressalta a vitória do X60 como veículo chinês mais vendido no mercado brasileiro em 2014. O utilitário é equipado com motor 1.8 16V VVT a gasolina, que entrega 128 cv e torque de 16,8 mkg. O câmbio é manual de cinco marchas. O modelo é ofertado por R$ 59.990 e traz de série itens como lanternas e faróis diurnos de LEDs, sistema multimídia com DVD e GPS com tela de sete polegadas, câmera de marcha à ré, sensor de estacionamento, banco em couro, ar-condicionado, vidros, retrovisores e travas elétricas, além de air bag duplo, freios com ABS e EBD e rodas de liga leve de 16 polegadas. Há ainda a opção mais cara equipada com teto solar e bancos na cor caramelo, por R$ 64.190.

Tiggo tem visual mais jipinho

Já a Chery vive um bom momento no Brasil. É a primeira chinesa a ter sua fábrica no País. De lá, sairá a família de compactos Celer (hatch e sedã) e, em seguida, os novos QQ e Tiggo. A nova geração do SUV Tiggo é maior, com 4,50 metros de comprimento e 2,61 metros de entre-eixos. O motor atual é o 2.0 de 140 cavalos, com câmbio manual de cinco marchas (R$ 59.990) ou transmissão automática do tipo CVT (R$ 64.990). O carro tem pacote completo de itens.

EX7 chega no fim do ano

Das chinesas, a única que ainda está iniciando suas operações no Brasil é a Geely Motors, atual proprietária da sueca Volvo. Para marcar presença no disputado mercado de SUVs, a marca traz o EX7, modelo com motor 1.8 gasolina, de quatro cilindros, com 139 cv e torque de 17,5 kgfm, associado ao câmbio manual de cinco velocidades. Luciano Doria, da Maredo Veículos (Dique do Tororó), aguarda o novo SUV para o fim do segundo semestre. "Estou confiante neste utilitário".

